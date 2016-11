Le Chef de l’Etat a pris part aux travaux du 4ème Sommet Afrique-Monde Arabe, à Malabo (Guinée Equatoriale) : Le Sommet adopte la Déclaration de Malabo et plusieurs résolutions

Ouvert, hier mercredi 23 novembre 2016, dans la matinée, le quatrième Sommet Afrique-Monde Arabe, a pris fin le même jour dans l’après-midi, à Malabo, en Guinée Equatoriale. Le Sommet qui s’est déroulé en présence des dirigeants africains et arabes dont le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a adopté la Déclaration de Malabo.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les participants ont suivi l’allocution de bienvenue prononcée par le Président de la République de Guinée Equatoriale, SEM. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, puis le discours de passation de service de SEM. Cheikh Sabah Al Ahmad AL Jaber Al Sabah, Emir de l’Etat du Koweït, co-président du 3ème Sommet Afrique Monde Arabe.

Les participants à ce Sommet ont également écouté les discours d’acceptation des co-présidents du 4ème Sommet Afrique Monde Arabe, SEM. Ould Abdel Aziz, Président de la République Islamique de Mauritanie et SEM. Idriss Deby Itno, Président de l’Union Africaine, Président de la République du Tchad.

Les participants à la cérémonie d’ouverture de ce 4ème Sommet Afrique-Monde Arabe ont enfin suivi les discours de SEM. Ahmed Aboul-Gheit, Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, et de SE Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l’Union Africaine. La réunion a pris fin le même jour par l’adoption de la Déclaration de Malabo, la Déclaration sur la Palestine et la prise de plusieurs résolutions.

Il importe de rappeler qu’à son arrivée, mardi dernier en fin d’après-midi, à Malabo, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a été accueilli à l’Aéroport international de Malabo, à la passerelle de l’avion présidentiel, par le Président de la République de Guinée Equatoriale, SEM Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Après avoir passé en revue un détachement militaire qui lui rendait les honneurs, SEM. Issoufou Mahamadou a été salué par les hautes autorités de la Guinée Equatoriale.

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement de M. Mahamadou Ouhoumoudou, ministre, directeur de Cabinet du Président de la République; Mme Kané Aïchatou Boulama, ministre du Plan ; et Mme Lamido Ousseini Salamatou Bala Goga, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.