Le Chef de l’Etat a signé deux (2) décrets portant nomination au sein de la Garde Nationale du Niger et inscription et nomination au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU a signé, hier, deux (2) décrets, portant nomination au sein de la Garde Nationale du Niger et inscription et nomination au sein des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale.

Aux termes du premier décret, est nommé au grade supérieur, au titre de l’avancement normal pour l’année 2018, l’Officier de la Garde Nationale du Niger (GNN) dont le nom suit, pour compter du 1er octobre 2018.

AU GRADE DE CAPITAINE :

Le Lieutenant :

ABDOURAHAMANI MAHAMADOU MAHAZOU matricule OA/SM

Aux termes du second décret, sont inscrits au tableau d’avancement complémentaire au titre de l’année budgétaire 2018 et nommés au grade supérieur, les Aspirants des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale dont les noms suivent, pour compter du 1er octobre 2018.

I. FORCES ARMEES NIGERIENNES

AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT

Les Aspirants :

MAHAMAN SANI OUMAROU DJATTI Mle 162201

BACHIR HABOU CHAIBOU Mle 16 2202

IBRAHIM OUSSEINI Mle 08 050

MOUSSA KALILOU NOURIDINE DIT TONDI Mle 162030

BATOURE IBRAHIM YAHAYA Mle 162031

BAHARI DIORI ABDOURAHAMANE Mle 162032

BOUBACAR MAHAMANE MALICK Mle 162198

MAMAN SALISSOU SANI Mle 162199

HAROUNA SALA ABDOULAYE Mle 16 2200

MAHAMADOU DJIBO ZAKARI Mle 13 033

ABDOUL WAHID DAN TANIN OUMAROU Mle 13 034

SAMAILA NABIRNI SAIDOU Mle 13 030

SALISSOU OUMAROU MAHAMAN RADWANE Mle 13 037

ABDOUL KADER ZAKARIAWA KANDA Mle 13029

ADAMOU EL HADJI MANOUGA ABDOUL RAZAK Mle 13 039

ASSOUMANE ABDOU ABDOULMAGHID Mle 162035

AMADOU ADAMOU ASSOUMANA Mle 16 2033

AMADOU DJIADI ABDOUL KARIM Mle 162038

MOUSSA TCHIROMA MAMADOU Mle 162037

NAYOUSSA HAMA ABDOUL NASSER Mle 162039

SALISSOU MAHAMAN HAFIDOU Mle 16 2034

SANI MOUSSA ABDOURAHAMANE Mle 16 2040

HALADOU ALI MAHAMANE MOUSTAPHA Mle 16 2060

IBRAHIM SABIT MAHAMAD Mle 16 2053

MAHAMANE MATY HAROUNA Mle 16 2058

SALIFOU ASSANE ABDOUL RAZAK Mle 16 203 6

SOUMANA SALEY IBRAHIM Mle 16 2262

HASSANE YAYE RACHID Mle 16 2047

HASSAN ALI ADAMOU Mle 16 2052

HASSANE DARE LOMA ABDOUL AZIZ Mle 16 2046

ALMOU GARBA TANIMOUNE Mle 16 2049

MAIGUIZO BISSALA IBRAHIM Mle 16 2056

AOUSSOUCK ISLAMANE ZODI Mle 16 2055

MAHAMADOU DIAKITE IDRISSA Mle 16 2059

IBRAHIM BONKOUKOU ABDOUL BAKIR Mle 162054

SANI INOUSSA ISMAEL Mle 16 20.41

BARKIRE MAHAMADOU MARIAMA Mle 16 2061

MAHAMANE KAKA BACHIR Mle 16 2042

SAHIROU GUERAO SAMAILA Mle 162044

HAMIDOU LARABOU FOURERA Mle 15 2082

ABASS BAKO MAMANE KABIROU Mle 162042

ZAKARI GOUNTOU MAMAN RABIOU Mle 162051

SALAOU ABDOURAHAMANE Mle 16 2045

ALHASSANE AMADOU MOHAMED Mle 16 2048

TANIMOUNE GOMNA AWALOU Mle 16 2050

Il. GENDARMERIE NATIONALE

AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT

Les Aspirants :

MOUSTAPHA BOULKASSOUM Mle 3537

LY MOHAMED DORODO Mle 6318

ALI IDI SALAMOUNE Mle 4337

ABDOULHASSANE OUSSEINI Mle 4889