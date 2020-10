Le Chef De L’Etat, Chef Suprême Des Armées Préside La Réunion Du Conseil National De Sécurité Société

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, SEM Issoufou Mahamadou a présidé, hier mardi 13 octobre 2020, au palais de la Présidence, la réunion du Conseil National de Sécurité (CNS). Ont pris part à cette rencontre, le ministre d’Etat, ministre du Pétrole, M. Foumakoye Gado, assurant l’intérim du Premier ministre, les ministres en charge des Affaires Etrangères, M. Kalla Ankourao ; de la Défense Nationale, Pr Issoufou Katambé, de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, M. Alkache Alhada ; de la Justice, Garde des Sceaux, M. Morou Amadou, du ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé du Budget, M. Ahmat Jidhoud, ainsi que le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ouhoumoudou Mahamadou. Aux membres du gouvernement, s’ajoutent les responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), dont ceux des Armées, de la Gendarmerie, de la Garde et de la Police nationales.

Le CNS, rappelle-t-on, est un organe constitutionnel qui donne des avis sur les questions relatives à la sécurité nationale, à la défense de la Nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays.

Par Mahamadou Diallo(onep)