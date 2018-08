Le Chef de l’Etat nigérien préside ce mercredi une réunion du Conseil National de Sécurité

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni hier, sous la présidence du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, SEM. Issoufou Mahamadou, en présence du Premier Ministre par intérim M. Bazoum Mouhamed ; du ministre directeur de cabinet du Président de la République, du ministre de la Justice et des haut responsables de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Garde et de la Police Nationales.

Pour rappel le Conseil National de Sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité et à la défense de la Nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays.