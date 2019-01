Le Chef de l’Etat reçoit le Commandant de la Force G5 Sahel et le Secrétaire Permanent…

Le Président de la République Chef de l’Etat SEM Issoufou Mahamadou a reçu ce lundi 21 janvier, le Commandant de la Force G5 Sahel, le Général Hanena Ould Sidi. La délégation est conduite par le Secrétaire Permanent du G5 Sahel Maman Sambo Sidikou.

A leur sortie d’audience, le Général Hanena a indiqué être venu rendre compte au Président de la République du Niger, « Président en exercice du G5 Sahel, du démarrage des opérations militaires par la Force conjointe, Force qui, en dépit du retard accusé par la livraison du matériel demandé, a décidé de mener les opérations, et ces opérations ont démarré depuis le 15 janvier 2019 ». Ces opérations se poursuivent dans de bonnes conditions, avait noté le Commandant de la Force G5 Sahel.

De son côté, le Secrétaire Permanent a indiqué qu’au niveau du « Secrétariat Permanent et des Instances Supérieures, nous ferons le maximum pour accompagner la Force du G5 Sahel dans sa détermination à sécuriser les populations ». Déjà au niveau du Fonds fudiciaire, « nous allons travailler les prochaines semaines à mettre à leur disposition, les moyens qu’il faut pour un certain nombre d’équipement » a déclaré Maman Sidikou.

Il a aussi ajouté que le Conseil des ministres du 3 février et le Sommet du G5 Sahel du 5 février, arrivent bientôt à Ouagadougou, « nous nous y préparons activement, nous parlerons bien entendu de l’opérationnalisation de la Force conjointe, de sa montée en puissance, et nous évoquerons aussi l’essentiel parce que tout est lié, la question du développement ».

On a une conférence très réussie sous le leadership du Président Issoufou Mahamadou à Nouakchott où nous avons des annonces substantielles, de 2,4 milliards d’euros pour nos 40 projets de développement dans le domaine essentiel comme l’hydraulique, les routes, les questions de gouvernance, de résilience et d’éducation, qu’il faut accélérer tout cela. Nous sommes en discussion avec nos partenaires et il y a de l’argent frais annoncé par les européens, et nous allons travailler très incessamment avec les Fonds arabes pour délimiter et préciser ce qu’ils vont faire. Je pense que nous pouvons être optimistes dans ce domaine. Mais le Sommet des Chefs d’Etat va préciser tout ça, nous allons rendre compte aux Chefs d’Etat, du suivi et des annonces, cadre mis en place pour que ce soit effectif. Nous allons également discuter du programme de développement d’urgence qui veut que nos populations accèdent à l’eau, les questions de cohésion sociale avec ce qui se passe dans certaines zones du G5 Sahel où il y a des tueries et qu’il faut arrêter aussi selon le Secrétaire Permanent du G5 Sahel.

C’est pour ça depuis ce matin, la présidence en exercice du G5 Sahel organise avec un certain nombre de partenaires, une conférence ici à Niamey, sur la confiance entre les Forces de défense et de sécurité et les populations, le lien entre la justice, la sécurité et le développement, réunion qui s’est ouverte avec des débats assez intéressants, conclu Sambo Sidikou.

Cette audience s’est déroulée en présence du Ministre de la Défense Nationale Kalla Moutari et du Chef d’Etat Major des Armées le Général Ahmed Mohamed.

Source: Presidence de la Republique