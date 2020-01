Le Chef De L’Etat Reçoit Les Vœux De Nouvel An De Plusieurs Personnalités Et Des Membres Des Forces De Défense Et De Sécurité…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu hier en son Cabinet, les vœux de nouvel an du Président de l’Assemblée Nationale, S.E Ousseini Tinni, du Premier Ministre, S.E Brigi Rafini, du Haut Représentant du Président de la République, M. Seini Oumarou, des présidents des institutions de la République, des membres du Gouvernement, des députés nationaux, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité au Niger.

A l’issue de cette première cérémonie de présentation de vœux, le ministre de la communication, M. Habi Mahamadou Salissou, a rappelé que le Niger est une République unie et indivisible dont les citoyens doivent se réunir, en cette année 2020, autour des plus hautes autorités « qui mettent tout en œuvre pour la prospérité et la grandeur de la population ». Il a réitéré ses vœux « de santé, de paix et de sécurité pour le peuple nigérien » qui fait actuellement face à «des bandits armés qui ciblent nos forces de défense et de sécurité et notre population ».

Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M. Saley Saidou, a saisi cette occasion pour remercier le Président de la République pour les multiples chantiers qu’il a lancés au profit du pays et de ses habitants. «Nous devons nous lever comme un seul homme, a-t-il dit, pour prendre soin de ses infrastructures, une fois réceptionnées. Nous devons aussi nous battre pour améliorer les performances déjà constatées et nous lever, tous ensemble, pour prier pour notre pays et combattre l’insécurité ».

La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Mme Elback Zeinabou Tari Bako, a quant à elle souligné, après ses vœux de santé, de paix et de prospérité, que la question de la sécurité est « un enjeu fondamental » pour le Niger, d’où les innombrables efforts que déploient les autorités pour ramener « la sérénité dans le pays ».

Le corps diplomatique accrédité auprès de notre pays, conduit par son Doyen, S.E l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, s’est aussi fortement mobilisé pour cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an. Prenant la parole au nom de ses pairs, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en République du Niger, S.E Allal El Achab, a félicité le Président de la République, S.E.M Issoufou Mahamadou, pour tout ce qu’il a accompli durant l’année 2019 et l’a encouragé à poursuivre cet élan de développement. « L’année 2019 a été une année particulière au cours de laquelle plusieurs acquis ont été obtenus sur le plan politique, diplomatique et économique. Le Niger est devenu un interlocuteur incontournable au niveau régional et mondial», a souligné S.E Allal El Achab.

En fin d’après-midi, le Président de la République, Chef de l’Etat et Chef Suprême des Armées, a reçu les vœux de nouvel an des principaux responsables des forces de défense et de sécurité. C’était en présence du Premier Ministre, du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, du ministre de la Défense Nationale, du ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, du ministre Délégué auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité Publique, et de plusieurs cadres de la Présidence de la République et des différents corps des forces de défense et de sécurité.

Au terme de cette deuxième cérémonie de la journée, le ministre de la Défense Nationale, M. Issoufou Katambé, a indiqué que le Président de la République a félicité et encouragé l’ensemble des forces de défense et de sécurité, pour tous leurs efforts pour que la sécurité règne dans notre pays. « Les forces de défense et de sécurité ont les moyens de défendre l’intégrité territoriale de notre pays. Elles ont les moyens d’assurer la sécurité de notre pays et nous allons encore renforcer ces moyens pour leur permettre de faire face au terrorisme », a-t-il poursuivi. M. Issoufou Katambé a conclu son intervention en souhaitant plus de victoires à nos vaillants soldats pour l’année 2020.

Par Souleymane Yahaya (ONEP)