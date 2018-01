Le Chef de l’Etat reçoit les vœux du Corps diplomatique

Après avoir reçu dans la matinée du mardi les vœux du nouvel an 2018 des Présidents des Institutions, des membres du Gouvernement et des Elus Nationaux, le Président Issoufou Mahamadou, a reçu ceux du Corps diplomatique dans l’après-midi.SEM. Mahamat Nour Mallaye, Ambassadeur de la République de Tchad et Doyen du Corps diplomatique a déclaré que ‘’ c’est une tradition pour nous de venir à l’occasion du nouvel an, présenter au Chef de l’Etat et à l’ensemble du peuple nigérien, nos meilleurs vœux de santé et de prospérité’’.

La cérémonie de présentation des vœux au Palais de la Presidence de la République se poursuivra jusqu’au 11 janvier 2018, avec successivement les FDS, les partis politiques, syndicats et société civile, les operateurs économiques, les chefs traditionnels, les artistes ; les écrivains, la presse et les handicapés.

AIO/AMC/ANP/ JANVIER 2018