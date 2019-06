Le chef de l’Etat reçoit un émissaire du président de la république de Guinée…

Le Président de la République SE Issoufou Mahamadou a reçu, her matin, à la Résidence présidentielle, une délégation guinéenne conduite par Dr Mohamed Diane, ministre d’Etat, Chargé des affaires Présidentielles, ministre de la Défense Nationale. Cette délégation est porteuse d’un message du Pr Alpha Condé, Président de la République de Guinée (Conakry).

A l’issue de l’entretien que leur a accordé le Président de la République, le Chef de la délégation guinéenne a décliné les objectifs de la visite au Niger. Dr Mohamed Diane, a déclaré être porteur d’un message du Président Alpha Condé à son frère et ami le Président Issoufou Mahamadou. Mais, a-t-il poursuivi, la délégation a profité de cette occasion pour échanger avec le Président Issoufou sur les situations, au niveau national et au plan de la sous-région. « Le Professeur Alpha Condé et le Président Issoufou sont des grands amis, de très longues dates et qui partagent les mêmes visions, les mêmes convictions. C’est pour cette raison que chaque fois que nécessaire, il y’a des échanges entre les deux Chefs d’Etat. Nous sommes dans ce cadre là pour expliquer au Président Issoufou la situation de notre pays », a souligné Dr Mohamed Diane.

Le Ministre d’Etat, Chargé des affaires Présidentielles de Guinée a enfin notifié qu’à travers ce message, le Président guinéen apporte son soutien au Président Issoufou pour tous ses efforts face aux situations qui prévalent dans notre espace. « Par la même occasion, le Président Alpha Condé apporte le soutien de notre pays à la candidature du Président Issoufou à la Présidence de la CEDEAO » ajoute Dr Mohamed Diane. La délégation guinéenne s’est enfin dite très satisfaite des échanges qu’elle a eus avec le Président de la République. Une rencontre qui renforcera davantage les liens, d’amitié, de fraternité et de coopération qu’entretiennent les deux pays.

Il faut noter que cette audience s’est déroulée en présence du ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République M. Ouhoumoudou Mahamadou et des autres membres de la délégation guinéenne à savoir M. Ousmane Bah ministre d’Etat à la Présidence et Conseiller Politique du Président Alpha Condé et M. Aboubacar Sylla ministre d’Etat, ministre des Transports.

Par Ali Maman (ONEP)