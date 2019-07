Le Chef De L’Etat, SE Issoufou Mahamadou S’entretient Avec Le Commandant Sortant De La Force Barkhane…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou a reçu en audience, hier jeudi 25 juillet, une délégation de la Force Barkhane, conduite par le Général Frédéric Blachon, Commandant de ladite Force, au terme de sa mission d’une année au Sahel.

Venu pour faire le point d’une année de coopération avec l’Armée nigérienne et pour dire au revoir au Chef de l’Etat, le Général Blachon était accompagné de son successeur, le Général Pascal Facon. « Nous avons beaucoup travaillé ensemble (avec l’Armée nigérienne) face à un adversaire résolu et d’une grande cruauté et qui nécessite que tout le monde se coordonne de manière à pouvoir éradiquer cette menace», a indiqué le Commandant sortant de la Force Barkhane.

«Nous avons évoqué les succès enregistrés et ce qu’il convient de faire pour pouvoir le pourchasser là où il est», a-t-il estimé, ajoutant que le Président Issoufou Mahamadou «a une excellente connaissance de la situation . On a fait un tour d’horizon de tous les points chauds de la région et le Président est extrêmement au courant de ce qui se passe », a-t-il souligné.

Le Général Frédéric Blachon a indiqué avoir donné l’assurance au Chef de l’Etat que « Barkhane serait dans la continuité avec mon successeur et que, avec de la patience, du courage, de l’abnégation dont font preuve tous les soldats nigériens, nous arriverions à terrasser cet adversaire», a-t-il dit.

Notons que l’audience s’est déroulée en présence notamment de l’Ambassadeur de France au Niger, S.E Alexandre Garcia, du Ministre d’Etat en charge de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, M. Bazoum Mohamed, du Ministre-Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ouhoumoudou Mahamadou et du Chef d’Etat-major des Armées, le général de Corps d’Armée Ahmed Mohamed.

Par Mahamadou Diallo (ONEP)