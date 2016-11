Le Chef de l’Etat s’est entretenu avec plusieurs personnalités dont le Premier Ministre canadien et le Président de la Confédération Suisse : En marge des travaux du Sommet de la Francophonie SEM Issoufou Mahamadou, s’est entretenu successivement

En début d’après-midi, le Chef de l’Etat a reçu en audience M. Jean Louis Borloo, Président de la Fondation »Energie pour l’Afrique ». « Le Président Issoufou a une obsession : que tout le pays soit électrifié et particulièrement en ce moment à Agadez où il y a une croissance de la population», a dit M. Borloo à l’issue de l’audience. « L’obsession du Président, c’est l’électricité pour tous au Niger », a-t-il insisté.



Le Chef de l’Etat a évoqué, avec le Commissaire Européen au Développement et à la Coopération Internationale, M. Neven Mimica, « les bonnes relations entre l’Union Européenne (UE) et la République du Niger notamment les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels et la coopération pour le développement», a indiqué à la presse M. Mimica.

Le Niger et l’Union Européenne travaillent ensemble et l’UE est là pour appuyer les priorités du Programme de Développement de ce pays, a-t-il souligné. Cette coopération, a-t-il ajouté, concerne, entre autres, la sécurité, la gestion des flux migratoires, la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, la nutrition, les infrastructures et la bonne gouvernance.

A cet effet, l’UE a dégagé une enveloppe d’environ 600 millions d’euros pour la coopération au développement avec le Niger jusqu’à l’année 2020, a-t-il indiqué, précisant que les deux parties doivent se mettre d’accord sur les projets à mettre en œuvre pour utiliser ces fonds.

Peu après, SEM Issoufou Mahamadou s’est entretenu avec M. Pascal Terrasse, Député et Secrétaire Général du Parlement francophone. La francophonie a un lien très étroit avec le Niger et ce grand pays compte sur la scène africaine et internationale, a affirmé M. terrasse. «J’ai été très heureux de rencontrer le Président Issoufou parce qu’il vient d’être réélu brillamment. C’est un homme qui a pris conscience des grands enjeux, non pas seulement de son pays, mais des enjeux internationaux. C’est un ami de la francophonie », a dit M. Terrasse.

« Nous avons évoqué de multiples sujets dont l’ambition du Président de la République d’être toujours très engagé en direction de la Francophonie. C’est un Président de la République qui veut faire de son pays un pays qui compte sur la scène internationale, qui a besoin en effet de la France et de la Francophonie », a-t-il poursuivi.

L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie peut apporter un soutien au profit du Parlement francophone, et en particulier « le Président Issoufou Mahamadou a souhaité qu’on puisse poursuivre les missions qui sont les nôtres, celles d’accompagner le parlement », a souligné M. Terrasse. « Nous allons poursuivre l’engagement qui est le nôtre en direction du Niger », a-t-il conclu.

Le Chef de l’Etat s’est également entretenu ce samedi après-midi, avec le Président de la Confédération Suisse, SEM. Johann Schneider-Ammann. Plusieurs sujets dont la formation professionnelle ont été au centre de l’entretien entre les deux personnalités. A ce sujet, SEM Schneider-Ammann a précisé que son pays dispose d’un système DUAL au moment où le Niger est en train de renouveler son système de formation professionnelle. « Nous avons invité votre Président à visiter la Suisse en 2018 à l’occasion d’un symposium que nous allons organiser sur cette question de dualité», a-t-il indiqué.

En fin d’après-midi, le Président de la République s’est entretenu successivement avec le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. Ramtane Lamamra et le Premier Ministre du Canada, SEM Justin Trudeau.

Vendredi soir, 25 novembre 2016, le Président de la République a reçu en audience Mme Léontine, veuve du Pr. Dan Dicko Dan Koulodo, qui réside dans la capitale malgache après le décès de son époux. A l’issue de l’audience, Mme Léontine a dit à la presse être « très contente de rencontrer le Président de la République et d’évoquer le Niger, mon pays.»

Né en 1934 à Maradi, Dan Dicko Dan Koulodo fut un éminent professeur et chercheur, qui a enseigné dans plusieurs universités africaines et françaises. C’est à l’Académie de Marseille qu’il prépara la thèse de doctorat d’Etat en Sciences Physiques en 1967.

Pr. Dan Dicko occupa d’autres importantes fonctions. Il fut notamment ministre de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la République du Niger et deuxième Secrétaire Général de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), ancêtre de la Francophonie actuelle, de 1974 à 1981, après le canadien Jean Marc Léger.

Le Chef de l’Etat était accompagné dans ce déplacement notamment de M. Ouhoumoudou Mahamadou, ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et M. Ibrahim Yacoubou, Ministre des

Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.

Il importe de souligner que le samedi 26 novembre 2016, toujours à Antananarivo, le Niger et l’Arménie ont signé un protocole par lequel les deux pays conviennent d’établir des relations diplomatiques. (Nous y reviendrons).