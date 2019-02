Le chef (Khalif) mondial des Tidianes reçu par le Président de la République

Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu en audience ce mercredi 13 février au palais, le Khalif mondial des Tidianes, le Cheik Sidi Ali Tijani Bel Arabi accompagné d’une forte délégation.

Après l’audience le Cheik Sidi Ali a indiqué à la presse que l’objet de sa visite chez le chef de l’Etat est de venir lui dire tout ce qu’il a vu durant son séjour au Niger.

‘’Le but de ce séjour au Niger est d’améliorer les conseils du prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), de fraternité, d’amour, du bon voisinage, et faire une prière pour tout le Niger afin que Dieu descende sur lui sa sagesse, la tranquillité et beaucoup de richesses’’, a déclaré le Cheik Sidi Ali.

Cette autorité religieuse séjourne au Niger depuis une dizaine de jours, animant des séances de prêches.

La confrérie Tidjaniya est considérée comme la plus puissante en Afrique de l’Ouest.

Par Agence Nigerienne de Presse