Le choix de Cotonou comme centre de conspiration contre le régime de la 7ème République: la présence de Hama sera pour considérablement gêner Niamey et Cotonou!

C’est un truisme de le dire, le Niger a toujours entretenu des relations amicales ou plutôt séculaires d’avec les Etats de son voisinage immédiat à l’exemple du Bénin, Burkina Faso, du grand voisin du sud le Nigéria, de l’Algérie ou même du Mali. Cela fut d’une permanence depuis la nuit des temps et jamais notre pays n’a été pris à défaut ou en faute contre un quelconque de ses voisins. Du reste, avec les mêmes Etats, le Niger participe aux activités d’organisations régionales ou sous régionales comme la CEDEAO, l’UEMOA, le Conseil de l’Entente etc…

C’est dire ou évoquer peu ou prou la qualité des relations entre d’une part le Niger et ses principaux voisins. Avec le Bénin, il n’y a rien à redire sur la qualité de cette relation séculaire entre nos deux pays. Tous les chefs d’Etats qui se sont succédé à la tête des différents pays ont particulièrement veillé à ce lien que nous pouvons qualifier d’exemplaire. Tout roule et le plus normalement du monde entre par exemple le Bénin et le Niger doit-on dire.

Il s’agit là d’un fait établi, puisque jamais démenti…Nous sommes même en mesure de saluer et encourager l’exemplarité des relations Nigéro Béninoises. Nous n’en dirons pas plus. Toutefois, ces derniers temps, il nous faudra constater un autre fait, l’histoire d’un homme politique ayant plutôt maille à partir avec la justice de son pays. Nous avons nommé Hama Amadou, président du parti Moden Lumana Africa, qui par simple stratégie a décidé de poser ses valises à Cotonou.

Il ne pouvait plus selon des informations dignes de foi continuer à vivre en Europe ou en France où par le truchement d’accords judiciaires entre notre pays et ceux de l’Union Européenne, le président du Lumana était… extradable et cela, dès que les autorités judiciaires de notre pays en exprimeront la demande expresse. Hama a donc préféré faufiler pour se retrouver dans un pays » plus favorable » où il ne risque certainement rien.

Une patate chaude entre les mains du Président Patrice Talon !

Ilne sera pas politiquement et même…diplomatiquement « correct » que le Bénin voisin offre son territoire à un homme politique d’un pays voisin pendant que celui-ci est prêt à tout pour conquérir le pouvoir. S’il pouvait s’en tenir à des actions et activités de simple mobilisation depuis sa résidence de Cotonou, personne ne trouvera à redire. Sauf qu’il y a les paroles antérieures de Hama Amadou, ses anciennes déclarations où il promettait le déluge sur le Niger et les autorités de la 7ème République. Hama n’est-il pas en train de transformer Cotonou en une sorte de » plaque-tournante » de l’opposition Nigérienne ?

Récemment encore, n’a-t-il pas reçu dans la même ville d’autres opposants comme Ladan Tchiana ou encore Ibrahim Yacoubou de Kishin Kassa ? Et certains acteurs de la société civile Nigérienne ? Même s’il a toujours fait mine de paraitre pour » démocrate « , Hama a toujours été (et tout le monde le sait !) de nature…un grand subversif. Un homme prêt à tout pour parvenir à un résultat. Cela dit, il y a les faits bruts mais surtout les aspects non apparents de la chose. En effet, comment le président Béninois Patrice Talon pourra-t-il s’accommoder d’un politicien qui lancera des pics (même ceux qui ne sont pas permis) à un chef d’Etat voisin ?

Comment peut-il admettre cela de la part d’un homme politique, qu’il s’en prenne comme il veut aux autorités de Niamey sans qu’on puisse le taxer d’avoir participé à… » la conspiration » visant à renverser un régime autrement que par la voie des urnes ? Talon peut-il accepter que Hama organise une subversion à partir de son pays pendant que celle-ci est dirigée contre un chef d’Etat en fonction ? Vous connaissez tous, les réponses à de telles interrogations ! Talon ne peut pas….

Si Hama pousse loin le bouton, il suffit que Niamey avise Cotonou !

Le président du Moden FA Lumana ne sait sans doute pas qu’il risque gros : Il doit se calmer et plutôt agir dans les normes. Pas donc de subversion, encore moins de méthodes d’actions non- conventionnelles de la part de Hama, tant qu’il sera à Cotonou. Il a le devoir de se tenir plutôt à carreau. De pratiquer la politique dans les normes admises, pour ne pas gêner son » bienfaiteur » du moment, le Président Talon du Bénin. Hama ne doit pas faire en sorte que les relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin prennent un sérieux coup de revers. Il doit consentir à un strict devoir de réserve pensons-nous.

Il peut juste faire venir sur place, certains de ses fidèles lieutenants pour leur passer des consignes ou même pour véhiculer des messages à l’endroit de sa base. Il doit se tenir tranquille comme on le dit, mais tout cela a bien entendu des limites…. Qu’il ne se hasarde pas à créer un couac diplomatique entre le Bénin et le Niger. Cependant et si d’aventure, il versait dans de telles erreurs et inepties, il s’exposera de fait à une sorte d’effet » boomerang « . Il suffira que la diplomatie du Niger prenne en charge le cas Hama Amadou pour que les autorités béninoises scellent de leur côté, son sort : Il n’y aura pas à cet effet mille solutions : Soit Hama cesse tout activisme dérangeant envers les autorités de Niamey ou alors, il sera prié d’aller voir ailleurs….