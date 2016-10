Le ciel s’obscurcit davantage pour Mukuri Daniel et Petit Boubé…

Alors qu’ils se croyaient intouchables du fait du parapluie imaginaire ou réel qu’ils supposaient avoir à cause de leur accointance avec le pouvoir de la 7 ème République, des enquêteurs internationaux seraient sur le point de déclencher une vaste chasse à l’homme contre Mukuri Daniel (grand magnat des télécoms au Niger et supplétif de Salifou Diallo, actuel président de l’Assemblée nationale du Burkina, dans les affaires pas catholiques au Niger) et Petit Boubé, (marchand d’armes et porte valise).

Les fins limiers leurs reprochent de mener des activités troubles et d’avoir des fréquentations peu recommandables. Un confrère de la place a déjà fait cas de cette bombe dans son édition d’hier.

Nous venons de recevoir une compilation de documents sur cette scabreuse affaire.

Nous allons les décortiquer et les vérifier avant de vous les soumettre. A trop vouloir jouer avec le feu, on risque de se brûler complètement.

Affaire à suivre…