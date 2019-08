Le collectif des organisations de la société civile de diffa s’insurge contre les enlèvements des personnes…

Le collectif des organisations de la société civile de diffa s’est insurgé jeudi 08 aout contre les enlèvements de personnes et de leurs biens au cours d’une réunion tenue le même jour dans la localité.

Cette réunion visait à analyser la situation sécuritaire et socio-économique de la région de Diffa.

A l’issue de la réunion, le collectif a publié une déclaration dans laquelle il relève que ces derniers mois, la recrudescence des enlèvements qui s’opèrent dans la région de diffa explique clairement la précarité de la situation sécuritaire et de la protection des citoyens dans cette partie du Niger.

En effet, après les enlèvements des femmes et enfants dans plusieurs villages, des individus armés s’adonnent aux enlèvements des leaders communautaires, des riches commerçants et des fonctionnaires de l’état.

A ces enlèvements des personnes à répétition s’ajoute le vol des bétails en masse. En effet au delà des petits vols de bétails traditionnels qui sont opérés depuis l’avènement de l’insécurité, ces derniers temps des troupeaux des bovins sont subtilisés par des individus armés avant de disparaitre dans la nature. Ainsi, une dizaine de troupeaux ont été volés dans la région notamment à diffa, N’guigmi et Chétimari.

L’interdiction de l’urée aux producteurs malgré la levée de la mesure dans le domaine de l’agriculture constitue un sérieux handicap pour les producteurs alors que la CAIMA dispose d’un stock important de plus de 2 000 tonnes pour le compte de la région de diffa.

Au regard de tout ce qui précède le collectif exige l’assouplissement des toutes les mesures restrictives notamment celle concernant le couvre-feu, la levée de toutes les barricades dans toutes les villes de la région de diffa, et faciliter l’accès à l’urée aux producteurs afin de booster la production.

Le collectif exige également un renforcement du dispositif sécuritaire dans la région de diffa, et appelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que le prochain gouverneur jouisse de tout son pouvoir en tant que représentant du président de la république.

Le collectif adresse, en fin, ses condoléances les plus émues à la famille du commandant régional de la garde Nationale de diffa suite à sa disparition tragique ainsi qu’à la grande famille de FDS et à toute la nation nigérienne.

Le collectif encourage les forces de défense et de sécurité pour tout ce qu’elles font dans leurs missions de la défense de l’intégrité de la nation et de la sécurisation des personnes et de leurs biens.

Selon les données d’OCHA, 147 personnes ont été enlevées dans la région de diffa pendant le seul mois de juin 2019 dont plusieurs femmes et enfants qui restent toujours dans les mains des ravisseurs. Ces otages sont souvent libérés contre paiement des rançons qui s’élèvent entre 500 000 à 5 000 000 de FCFA. En 2018 une dame et sa fille ont été libérées contre paiement de 34 millions de FCFA.

La région de diffa est placée sous l’état d’urgence depuis 2015 suite aux attaques des terroristes dans la zone.

Par Agence Nigérienne de Presse