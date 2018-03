Le Collège électoral pour l’élection des nouveaux membres du CSC convoqué pour le 17 Mars prochain (officiel)

Le Collège électoral pour l’élection des nouveaux membres du Conseil Supérieur de la Communication (CSC, Institution de régulation des médias) est convoqué pour le samedi, 17 Mars 2018, rapporte un Arrêté de la Ministre de la Communication dont une copie est parvenue à l’ANP.

Les bureaux de vote seront ouverts de 08 heures à 18 heures locales au Gouvernorat de Chaque Région. La campagne électorale est ouverte le 8 Mars 2018 à 00 heure et close le 16 Mars 2018 à minuit.

Ils sont au total 23 candidats dont des hommes et des femmes travaillant dans les secteurs des médias public et privé, la publicité, les télécommunications et les Maisons d’Edition, à solliciter les suffrages des confrères pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Le nombre de conseillers qui siégeront au CSC est fixé à quinze (15) y compris ceux qui seront désignés par des Institutions de l’Etat notamment la Presidence de la République, l’Assemblée Nationale et la Primature.

Le CSC, rappelle-t-on, est une Autorité Administrative indépendante, qui a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi.

A ce titre, il veille notamment au respect de service public conférée aux médias d’Etat, au respect de la déontologie en matière d’information et de la communication, au respect de l’accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politique aux moyens publics d’information et de communication.

M TM/AMC/ANP/MARS 2018