Le colonel des Douanes, Alio Maigachi n’est plus

Inna lilahi, wa inna ilaihi rajioune. La mort, cette campagne inévitable a arraché à notre affection, à celle de sa famille, parents, amis et connaissances, notre frère et ami, le colonel des Douanes, Alio Maigachi. Il est décédé hier nuit à Niamey et son enterrement est prévu cet après-midi à 14h00 à Niamey.

Il laisse deux veuves et 5 orphélins. De son vivant, Alio Maigachi était un homme d’une extrême gentillesse, généreux et serviable, ouvert et disponible, courtois et travailleur infatigable. Il a occupé durant sa carrière, des postes très stratégiques, à Konni, Tahoua, Agadez et Niamey.

Son passage à Niamey a été remarquable, il a particulièrement imprimé sa marque par la rigueur et le sens de management. Ainsi, en un laps de temps, il a réorganisé les services et multiplié les recettes.

Alio Maigachi faisait partie de l’élite au niveau de la douane Nigérienne, qui perd en lui, un de ses valeureux serviteurs, au moment ou cette administration en pleine restructuration avait le plus grand besoin de sa compétence.

Tamtaminfo lui rend un hommage mérité. Le Niger vient de perdre un digne fils et patriote sincère.

Qu’Allah le Tout Puissant, Le Clément et le Miséricordieux lui pardonne ses péchés et l’accueille dans son Paradis éternel.

Va en paix mon colonel.