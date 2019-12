Le combat de Kemi Séba est nécessaire mais il doit s’amender…

Share on Twitter

Share on Facebook





Kemi seba le panafricaniste, champion de lutte anti fcfa commence à dépasser les bornes. En effet, en plus de dénigrer les chefs d’états africains, il use et abuse de langage ordurier pour carrément insulter les dirigeants que le peuple s’est librement doté.

Kemi Séba, le jeune panafricaniste plein d’énergie, se devrait de rester dans le contexte socioculturel africain emprunt de respect d’autrui s’il veut bien prospérer dans sa noble mission d’éveil de conscience Africaine.

Nous admirons sa bravoure et son combat pour l’avènement d’une véritable souveraineté monétaire africaine, il fait un bon travail dans l’éveil de conscience des jeunes africains, mais delà se permettre de traiter nos chefs d’État de fous, d’ irresponsables , relève de l’exagération qui serait incompréhensible par nos concitoyens .

Cette façon de s’adresser à nos chefs d’État fait consciencement ou inconsciemment le jeu de certains responsables français qui se moquent des chefs d’États africains.

Kemi Séba peut bien dire certaines vérités à nos chefs d’État sans pour autant briser les tabous africains qui exigent le respect de celui qui incarne l’autorité de l’Etat ou l’autorité coutumière.

Les invectives à l’égard de nos chefs d’État ne sont pas de nature à lui permettre de prospérer dans sa noble mission d’éveil de conscience pourtant très nécessaire, en Afrique il n’est pas admissible de permettre à un cadet d’insulter un aîné même si celui ci est une personne publique.

Il serait hautement souhaitable de s’adresser aux aînés et aux hautes autorités politiques, dans le respect qui siède aux règles diplomatiques entre partenaires sociaux et pouvoirs publics, étant donné que Kemi est dirigeant d’une ONG internationale, il se devrait de bien soigner son langage , son image , quand il vient en Afrique.

En Afrique une ONG a un statut particulier.

Les jeunes africains n’ont pas la même éducation que les européens , les français. Chez nous en Afrique on s’adresse aux aînés avec respects mais ce la n’empêche pas qu’on leur dise certaines vérités.

Kemi doit donc s’adapter au contexte socioculturel africain. Il doit respecter nos mœurs et nos coutumes.

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI (Contribution Web)