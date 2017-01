« Le Comité de redressement dont je fus membre fondateur va se réorganiser, et définir par conséquent une ligne de conduite », déclare Ibrahim Halifa Abdourhamane…

« C’est carrément un club d’amis que Yacouba récompense, laissant en rade, la plupart des cadres qui se sont battus pour le parti.», déclare Ibrahim Halifa Abdourhamane, membre du Comité de redressement du MPN-KK

Division au sein de Kishin Kassa où 13 membres, parmi lesquels le député Sani Attia, ont été exclus du parti. Depuis Maradi où ils ont convoqué un conclave, les exclus ont auparavant mis en place un Comité de redressement, censé ramener la cohésion et la justice au sein de cette jeune formation politique.

Ibrahim Halifa Abdourhamane, candidat malheureux aux Législatives au titre de Niamey, l’une des figures de proue de la contestation, revient dans cet entretien sur les péripéties qui étouffent Kishin Kassa

Question: Vous faites partie des 13 membres exclus fin décembre du Parti Kishin Kassa par une déclaration du Bureau politique national. On vous reproche notamment d’avoir posé des actes subversifs, attentatoires à la cohésion du parti…

Ibrahim Halifa Abdourhamane: je vis mon exclusion comme une injustice. Je me suis pleinement engagé et investi pour faire de Kishin Kassa un parti avéré, notamment au niveau de Niamey où j’avais porté le flambeau du parti lors des Législatives 2016. Tout le monde a remarqué l’engouement qui s’est créé autour du parti, la forte mobilisation des jeunes surtout, avec pour résultat plus de 12.000 voix dont plus de 5000 voix pour ma seule circonscription.

Cette injustice, que je décriais tantôt, s’est prouvée aussitôt qu’il s’était agi d’attribuer l’unique siège de député que nous avions enlevé à Niamey ; j’avais été grossièrement et curieusement écarté, en dépit d’un score inégalé et inédit, surtout pour une si jeune formation politique. J’avais donc stoïquement vécu cet épisode, et qu’à cela ne tienne, j’ai continué à m’investir davantage pour que le parti se maintienne.

Mais c’était sans compter le dédain et l’injustice qui caractérisent la gouvernance du parti, notamment son Président qui a plusieurs fois fait montre d’injustice, de clanisme et d’intrigues.

Et c’est du reste cette même injustice que nous avions dénoncée lors de notre réunion de Maradi, le 24 décembre 2016, et à l’issue de laquelle nous avions créé un Comité de redressement du parti. J’ai décidé de rallier ce comité après que j’avais assidûment constaté des actes gravissimes qui violent les principes d’équité, de cohésion et d’unité au sein du parti.

Et tous ces faits ont pour origine le comportement irresponsable du Président du parti. Nous avons construit, bâti et consolidé Kishin Kassa, lors des dernières élections législatives et présidentielles, nous nous sommes investi pleinement pour le succès de notre parti, toute chose qui s’estompe ainsi, du fait de l’esprit de clanisme, d’exclusion et d’injustice cultivé par le Président du parti au sein de toutes les instances de Kishin Kassa.

Quels sont ces maux que votre Comite de redressement tentait de résoudre ?

I.H.A: Je vous disais que les premiers actes d’injustice ont débuté immédiatement après les élections, avec la mise à l’écart de certains candidats, une répartition arbitraire des sièges de député, dans beaucoup de cas, comme le mien. Et nous avions dénoncé, entre autres, la gestion patrimoniale du parti par Ibrahim Yacouba, le développement d’une culture d’injustice, l’instauration d’un esprit clanique, le mépris affiché vis-à-vis des recommandations émanant de la base et la mise à l’écart des vice-présidents nationaux dans la prise de décision importantes engageant le parti.

Vous conviendrez qu’au regard de tous ces maux, le parti Kishin Kassa se porte mal, très mal et c’est justement pour résoudre rapidement ces blessures que nous avions créé ce Comité de redressement et invité le Président du parti à prendre langue avec nous pour une meilleure entente au sein de notre formation politique. Tous les problèmes que nous avons relevés sont observables dans la désignation à des postes au sein du parti et même dans les propositions aux nominations politiques. Vous vous rendrez compte que c’est carrément un club d’amis que Yacouba récompense, laissant en rade, la plupart des cadres qui se sont battus pour le parti.

En somme, on voit bien que le Président est prêt à sacrifier les efforts, l’ardeur et la ferveur des militants sur l’autel de ses intérêts personnels. J’en suis arrivé à cette conviction et certainement aussi que beaucoup d’autres parviendront au même constat, à la même évidence.

Que comptez-vous faire ?

I.H.A: J’ai personnellement reçu notification par voie d’huissier de ma décision d’exclusion, à l’instar des autres camarades dont le député Elhadji Sani Attia. J’en prends acte, mais le combat n’est pas prêt de s’arrêter là. Je suis animé par la fougue, l’engagement et l’ardente détermination à aider, à accompagner les actions de développement de mon pays, à me battre politiquement. Dommage que cet engagement soit aussi sottement perçu au sein de Kishin Kassa, sous l’influence de quelques hiérarques, qui n’admettent plus la contestation, la protestation et même la consultation dans la dynamique du parti.

Le Comité de redressement dont je fus membre fondateur va se réorganiser, et définir par conséquent une ligne de conduite.

Pour moi, la seule motivation de mon exclusion, c’est mon indépendance d’esprit, ma volonté de combattre certains comportements oligarchiques au sein du parti. Pourquoi exhorter à m’exclure, parce que j’ai tout simplement demandé un retour au respect des principes, un retour à la démocratie interne ? Comprendriez-vous qu’on puisse avoir un parti politique, qu’on soit avec des jeunes qui ont été avec vous depuis le début et aujourd’hui que vous êtes servis, vous versez dans l’exclusion, le clanisme, l’injustice, tentant aussi d’infliger l’omerta au sein de Kishin Kassa. C’est dommage.

Cela veut dire que vous tournerez ainsi la page Kishin Kassa ?

Nous n’en sommes pas là. Seul l’avenir nous le dira.

Vous partez, mais avec combien de cadres ? Combien de députés ?

Pas beaucoup….

I.H.A: Je vous disais tantôt que je suis exclu au même titre que le député Sani Attia. Moi-même, je suis un ex-candidat à la députation tout comme le responsable régional de Dosso qui a démissionné aussitôt après l’annonce de notre exclusion. Donc nous ne sommes pas seuls, et beaucoup de cadres sont avec nous, ils sont nombreux. Dans les jours à venir tout sera clair au sein de l’opinion nationale et internationale.

Des indiscrétions font état de quelques conciliabules qu’il y a eu entre vous et certains responsables de parti, on vous soupçonne d’aller déjà vers un autre parti. Qu’en dites-vous ?

C’est faux !

Je n’ai pris langue avec aucun parti et le combat que je mène avec les camarades du Comité de redressement était à l’interne même de Kishin Kassa. Tout naturellement parce que le parti n’est pas la propriété d’Ibrahim Yacouba, et si ce dernier se montre clanique et injuste, par le simple fait qu’il est le Président, je ne saurais rester silencieux. J’ai agi en toute responsabilité, pour sauver les meubles et mettre Kishin Kassa à l’abri d’une implosion, laquelle est devenue aujourd’hui quasi-irréversible avec notre exclusion.