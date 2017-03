Le Commandant Aichatou Issaka Ousmane, lauréate du Prix du Courage Féminin au titre de l’année 2017 : Le porte-flambeau de la participation de la femme nigérienne à la restauration de la paix

Le Commandant Aichatou Ousmane est Directrice Adjointe de l’Action Sociale à la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à Niamey. Elle a été distinguée lauréate du Prix du Courage Féminin au titre de l’année 2017. La distinction lui sera remise par le Secrétaire d’État le 29 mars à Washington D.C. L’Ambassade organisera des activités en avril et mai 2017 pour honorer le Commandant Aichatou Issaka Ousmane.



Le Commandant Ousmane est une des premières femmes nigériennes à intégrer l’armée. Elle a à son actif de nombreuses réalisations professionnelles, notamment dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires et la protection des droits des femmes et des enfants affectés par le conflit et la guerre.

Le Commandant Ousmane a entrepris des efforts pour convaincre les autorités politiques de créer un mécanisme pour fournir des services sociaux qui pourraient aider les blessés et les familles des soldats tués au combat.

L’engagement du commandant Ousmane dans le cadre du maintien de la paix s’étend au-delà des frontières du Niger. En effet, elle a été déployée au sein de la Mission de stabilisation intégrée multidimensionnelle au Mali (MINUSMA) de Décembre 2014 à juin 2016.

A cette occasion, l’Ambassade des Etats-Unis au Niger rend hommage aux femmes Africaines et Nigériennes en particulier pour leurs efforts quotidiens de participation à la construction nationale et à la restauration de la paix. La 1ère Dame Melania Trump et le Sous-Secrétaire d’Etat aux Affaires Politiques Thomas A. Shannon, vont décerner le Prix International de Courage Féminin édition 2017 à un groupe de femmes extraordinaires du monde entier lors d’une cérémonie qui se tiendra au Département d’Etat Américain.

Aussi, l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique présente ses compliments au Gouvernement Nigérien, à l’ensemble des Femmes Nigériennes et au peuple Nigérien pour cette distinction.