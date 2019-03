« Le congrès ordinaire du MNSD-Nassara va certainement élire et investir Seini Oumarou comme le candidat du parti aux élections présidentielles de 2021″…

Le congrès ordinaire du MNSD-Nassara qui se tiendra le 23 Mars 2019 à Tahoua, va certainement sans aucun obstacle élire et investir le candidat du parti aux élections présidentielles de 2021. Il s’agit de Elhadj Seini Oumarou.

Il sera en même temps reconduit dans ses fonctions de président du parti. Toutes les régions ayant finies leurs conférences régionales ont soutenu la candidature de Elh. Seini Oumarou. Ce choix porté sur la personne, en cette période critique fait de harcèlements que vit le parti, est révélateur de la détermination des militantes et des militants du parti à ne point transiger quant à la consolidation des acquis.

La réélection de Elhadj Seini Oumarou sera votée à l’unanimité des délégués. Aujourd’hui les probables autres candidatures évoquées par certaine presse sensationnelle relèvent des supputations ordinaires entourant chaque grand événement du MNSD-Nassara. La reconduction de Seini Oumarou à la tête du plus grand parti du pays et son investiture en tant que candidat du parti aux élections présidentielles de 2021, ne souffre d’aucune ambigüité.

Il est regrettable de constater que certains militants, dont le parti a tout donné, ils cherchent par tous les moyens à faire subir au MNSD une autre adversité injuste et injustifié. Mais, qu’ils se détrompent le temps a passé, les hommes ont changé. La réussite aujourd’hui du parti, qui fait peur à ses adversaires, est à mettre à l’actif de l’engagement des leaders du parti qui ne se laissent pas abattre par l’adversité.

Le président du MNSD-Nassara, Elhadji Seini Oumarou, est aujourd’hui, le seul leader national dont sa notoriété et sa sagesse lui donnent une certaine assurance pour le succès et les victoires du parti pour les prochaines échéances électorales. Certes le groupe qui cherche coûte que coûte à déstabiliser le parti et vouloir empêcher la reconduction du Président Seini, est marginal, malgré leur tentative de fédérer leur force pour aboutir au concassage du parti à défaut de le faire partir de la majorité.

Parmi, ces militants, dont malheureusement le parti a tout donné, n’ont aucun idéal ou alternative en dehors d’une haine viscérale accompagnée d’un langage ordurier et un goût prononcé pour l’argent. Rancuniers et égoïstes, ils ont du mal à voir quelqu’un émerger.

C’est pour cette raison que dans leurs localités ils sont toujours rejetés et marginalisés par leur électorat. C’est pour cette raison, certains médias proches de l’opposition politique ont commencé des attaques diffamatoires et de dénigrements groupés contre le Parti et son Président. Aujourd’hui, que les détracteurs de l’alliance entre le PNDS et le MNSD se détrompent car les deux formations politiques ont écrit et écrirons encore de belles pages de l’histoire politique de notre pays.

En effet, beaucoup de choses lient ces deux formations politiques, tour à tour adversaires, amis, coalisés, alliés, mais jamais ennemis, car au MNSD-NASSARA, la compréhension de la politique est que : les partis politiques sont des adversaires dans la conquête du pouvoir mais jamais au grand jamais ils ne peuvent et ne doivent être des ennemis. C’est cela l’esprit qui a toujours présidé aux décisions du bureau politique national du MNSD.

C’est pour cette raison que ces acolytes de Hama Amadou sachent que même avec les départs en différentes périodes de la vie politique de notre pays, ont eu un effet de compensation dû à la taille de géant du MNSD. En effet, même avec lesdits départs dont le dernier est celui de l’ancien secrétaire général Albadé Abouba et ses amis, n’ont pu entamer l’envergure presque naturelle du MNSD. On peut le dire sans risque de se tromper. Il a pris des coups mais tient toujours et tiendra débout tel un roc.

Que donc les uns et les autres se rassurent. La nature humaine est ainsi faite. Les gens se déplacent toujours dans la direction de leurs intérêts vitaux, du moins vers des centres d’intérêts qui tiennent comptent des leurs. La direction du MNSD s’inscrit en faux contre toutes les allégations y afférentes et rassurent ses militantes et militants qu’elle ne déviera jamais de sa vision politique. Autant le dire tout de suite : Toute la campagne actuelle de dénigrement contre le MNSD tire son origine du soutien et la loyauté que le MNSD accorde au président Issoufou Mahamadou.

Il n’y a qu’à y voir que des ragots qui n’ont rien de réaliste. Face à toute cette campagne, le MNSD n’entend pas recevoir de leçons de la part d’apprentis sorciers politiques et leur demande tout simplement de balayer devant leur propre porte…

Source: LE TEMPS N° 150