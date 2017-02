Le CoNiF organise une Journée de l’Etudiant Nigérien de France (JEN/F).

Cet évènement se déroulera le samedi 18 mars 2017, à Paris avec pour thème : Etudiants : fleuron du développement du Niger Cette journée dédiée à l’étudiant nigérien est une première en soi pour la diaspora nigérienne de France.

Elle rentre dans le cadre de la promotion des nigériens de France et vise la promotion des étudiants de notre diaspora. A travers cette journée, nous mettons l’accent le suivi et l’accompagnement des étudiants nigériens ainsi que du soutien dont ils peuvent avoir besoin tout au long de leur cursus.

Il n’est point utile de rappeler que de plus en plus d’étudiants nigériens accordent un intérêt particulier pour la poursuite de leurs études dans les universités françaises. C’est donc pour nous l’occasion d’accompagner cet engouement et de favoriser cette envie de persévérer.

Nous nous mobilisons ainsi afin de hisser haut la place de l’étudiant nigérien en France. Nous serons honorés de la présence à cette Journée, du secrétaire général de l’USN-Niger, ainsi que des représentants de CampusFrance-Paris et du MIE-Paris.

Le CoNiF vous exhorte à mobiliser les étudiantes et étudiants membres de vos structures respectives à participer à cette première édition. Cette journée (JEN) concerne tous les nigériens de France qu’ils soient étudiants ou non.

Merci de partager pour une mobilisation à la hauteur de l’événement.