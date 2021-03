Le coût social et économique de l’interruption de l’internet sera très élevé et difficile à supporter par le pays

L ‘interruption de la distribution des débits internet au profit de la grande majorité des citoyens nigériens, constitue non seulement une violation des droits des citoyens nigériens et mais aussi constitue un acte qui entrave le bon déroulement des activités économiques et sociales du pays.

Les échanges internationaux et nationaux via internet , sont très limités et souvent impossibles , en effet, les sociétés de transfert d’argent, les banques primaires, les entreprises de la presse,les opérateurs économiques, les citoyens lambdas , connaissent aujourd’hui des graves difficultés, des entraves insupportables, dans leurs activités.

Seuls quelques acteurs économiques et privilégiés , disposent des débits internet normaux via le réseau satellite.

C ‘ est le cas de certains services publics, des grands hôtels, certaines grandes sociétés privées de la capitale, certains dirigeants politiques et autres opérateurs économiques, cependant même eux qui disposent du dit réseau internet à grand prix à travers les satellites , se trouveraient aujourd’hui bloqués du fait que les transferts bancaires, les transferts d’argent via des sociétés de transfert d’argent, rencontrent des obstacles. Les acteurs économiques nigériens n’arrivent pas à bien échanger avec leurs partenaires nationaux et internationaux via internet, or l’internet est aujourd’hui un outil indispensable dans les transactions commerciales et économiques.

La grande majorité des citoyens du pays est privée de l’internet.

Les informations et les échanges ne circulent plus comme ils devaient.

Si cette interruption lamentable , préjudiciable à l’économie nationale, de la distribution des débits internet ne soit pas levée, la situation socio-économique, sociale du pays déjà très critique , risquerait de s’aggraver davantage.

Les coûts des conséquences économiques et sociales seront très élevés et difficiles à supporter .

Par conséquent, il serait hautement souhaitable que les autorités compétentes nigériennes prennent des dispositions diligentes et utiles afin de faire lever la dite interruption des débits internet dans les meilleurs délais , afin de permettre une reprise effective des activités économiques et sociales du pays, qui sont actuellement au ralenti.

C’est le Niger qui gagne et qui progresse !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.