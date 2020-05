Le COVID 19 : le besoin financier au Sahel s’élève à 638 millions de dollars, à peine 4% des fonds perçus (OCHA)

Le Plan de réponse humanitaire global COVID-19 (GHRP) du mois de mai 2020, le besoin financier pour répondre à la pandémie au Sahel s’élève à 638 millions de dollars mais moins de 4% des fonds perçus, alerte OCHA.

« Nous avons besoin d’une action concertée urgente pour soutenir les opérations humanitaires vitales, à un moment critique où la période de soudure approche et où la pandémie progresse rapidement dans la région. Il est crucial que les ressources et les capacités ne soient pas détournées des opérations humanitaires en cours », a déclaré Julie Belanger, Cheffe du bureau régional d’OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

« Si nous n’agissons pas maintenant, la crise coûtera encore plus de vies, dévastera des communautés et se propagera dans de nouvelles régions et dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. L’avenir de millions de personnes, dont quatre sur cinq ont moins de 35 ans, est en jeu ».

La solidarité régionale et internationale est essentielle, et le soutien des bailleurs est nécessaire, plaide-t-elle.

En 2020, la communauté humanitaire a besoin de 2,8 milliards de dollars pour apporter une assistance à 17 millions de personnes au Sahel. En mai, seuls 18% des fonds ont été reçus.

L’organisme humanitaire prévient que l’insécurité croissante dans la région rend de plus en plus difficile d’accéder aux communautés vulnérables. « La violence et les opérations militaires ne s’arrêteront probablement pas malgré la pandémie COVID-19 et continueront à poser des problèmes importants en termes d’accès et de réponse humanitaire fondée sur des principes.

Les travailleurs humanitaires sont en première ligne de la réponse dans les communautés déplacées et d’accueil, et ils sont essentiels pour protéger ces communautés d’une épidémie dévastatrice », a déclaré Maureen Magee, Directrice régionale du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

Les équipes doivent pouvoir rester sur le terrain afin de fournir une assistance, en adaptant leur réponse pour garantir que l’aide essentielle soit apportée en toute sécurité.

Par Agence Nigérienne de Presse