Le crépuscule de Hama Amadou…

La vie sociopolitique de notre pays est focalisée ces derniers temps par l’Article 8 du Code électoral. Pendant que l’écrasante majorité du peuple pense qu’il est hors de question de toucher ne serait ce qu’une virgule de cet article, certains partisans zélés et n’ayant aucun sens de l’intérêt général s’arcboutent sur la suppression pure et simple de cet article afin de remettre en selle un cheval usé dans l’histoire de notre pays. Depuis 1992, cet article 8 a survécu à tous les codes électoraux même en 2004 quand Hama Amadou était premier ministre et chef du gouvernement. L’article est composé de 4 alinéas.

Les articles 38 et 39 du code pénal définissent les conditions du fait desquelles un citoyen perd ses droits civils et politiques. Dès lors que l’on ne jouit plus de ses droits civils et politiques on ne saurait être inscrit sur la liste électorale et être éligible. En fait, c’est l’alinéa 2 de l’article 8 qui est le véritable obstacle à la candidature de Hama Amadou aux élections de 2021.

L’alinéa dit que ne peuvent être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à un an et non réhabilités. Disons le tout haut, le fameux article 8 du Code électoral que les Lumanistes veulent voir supprimer afin de réhabiliter leur mentor n’est que la manifestation d’une conséquence de l’inconséquence de Hama Amadou.

En effet, comme l’a rappelé Sanoussi Tambari Jackou, preuves à l’appui, Hama Amadou était l’un des instigateurs du code électoral nigérien poste conférence nationale. C’est d’ailleurs le Code électoral conçu et élaboré par le MNSD Nassara sous sa responsabilité en 1993 qui est toujours en vigueur avec bien sûr quelques modifications mais, l’article 8 est toujours resté intact.

Moussa Harouna du MNSD Nassara, un ex-ami de Hama Amadou, rappelle sur RFI, que Hama Amadou était au départ favorable à cet article 8 du code électoral aujourd’hui source de litige. « Cet article 8 date depuis que la démocratie s’est réellement installée au Niger. Depuis le code électoral de 1992, l’article8 a toujours dit un (1) an qui vous empêche d’être candidat ou d’être électeur.

Je me rappelle qu’en 2004, je suis le représentant de Hama Amadou pour rédiger le code électoral de 2004 et la proposition de Hama Amadou était supérieure ou égale à un (1) an. Mais Hama de sa propre personne a beaucoup insisté sur cet article, je le comprends très bien. Quand votre cheval de course effectivement n’est pas partant ça vous dérange et il faut sortir pour faire toutes les manœuvres possibles pour manipuler l’opinion nationale et internationale et peut-être manipuler des gens à dire bon, il faut faire un arrangement pour un tel et nous en tant que responsables politiques, nous pensons que nul n’est au-dessus de la loi. Hama n’est pas le seul concerné, ils sont une vingtaine de nigériens concernés. Je crois qu’il faut s’assumer ».

Le code pénal est plus sévère dans ses dispositions que celles de l’alinéa 2 de l’article 8.

Donc même si l’on modifie les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 8 pour faire plaisir Hama Amadou, ce qui serait un précédent dangereux, faire une loi pour une personne, tant qu’on ne modifie pas les dispositions du code pénal le problème reste entier car c’est le code pénal qui définit les infractions et leurs sanctions. Même si par les agissements du CNDP, l’on puisse réviser les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 8, la Cour constitutionnelle aura le dernier mot car c’est une loi organique portant code électoral. La révision doit passer devant la cour constitutionnelle donc pour vérifier sa conformité à la constitution Et ayons le courage de dire en face que la carrière politique de Hama Amadou est derrière lui.

Dieu l’a décidé ainsi, il faut l’accepter et se ressaisir pendant qu’il est encore temps. En effet, parler au passé de Hama Amadou est la règle immuable. Il a fait son temps. Mais, c’est du passé. Le présent et le futur du Niger se feront sans le grand Guru. Orphelins et désorientés, ses partisans sont désemparés. Ils sont sans repères ni boussole. « Raman mugunta ga gina shi karami, domin yana yiyuwa ka fata cikinshi », disent les Haoussa. Autrement dit, lorsque tu creuses un puits mal intentionné, fais le petit de peur que tu ne tombes dedans.

Cette sagesse populaire n’a pas été comprise par Hama Amadou qui a basé toute sa vie sur les intrigues, complots, coups bas, trahisons, crocs en jambes, embrigadement etc. Repéré trop jeune par Seyni Kountché, Hama Amadou a gravi trop vite tous les échelons politico administratifs. Sous-préfet, SG de préfecture, DG, Directeur de Cabinet, Ministre, Député, Premier Ministre et Président de l’Assemblée, il est monté sur les marches en écrasant adversaires et alliés. Il n’avait aucun état d’âme pour parvenir à ses fins, il était prêt à tout.

Ses amis du parti et ses adversaires politiques ont été piétinés et écrasés par l’enfant terrible de Youri. Il faisait tout en oubliant que c’est Dieu qui est au contrôle. Dans sa longue carrière politique, il a embastillé plusieurs centaines des Nigériens, brisé plusieurs foyers, laissé sur les carreaux des veuves et orphelins, brisé plusieurs carrières et commis un nombre incalculable de péchés. Hama Amadou n’est pas cet enfant de chœur, ce Dieu vivant qu’adorent les Lumanistes, c’est un personnage obscur qui a été rattrapé par son destin. Aujourd’hui, il subit de plein fouet les sanctions divines. Il paye toutes ses forfaitures passées.

Et c’est même une chance pour lui de revenir à Dieu et de se repentir pendant qu’il est encore temps. Effectivement, il faut s’assumer et se mettre en retrait, définitivement.

Les lois de la République sont impersonnelles. Vouloir changer les règles du jeu pour plaire à un individu n’est pas responsable.

La responsabilité, c’est respecter nous-mêmes les règles que nous avons édictées. Comme l’a si bien dit cet acteur de la société civile nigérienne, vouloir changer la nature de l’article 8 du Code électoral, c’est vouloir tordre le cou à tout notre arsenal juridique pour satisfaire un seul individu.

Alors Monsieur le Ministre de la Justice Marou Amadou, pourquoi pas ne pas ouvrir les portes de toutes les prisons.