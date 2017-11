Le Danemark octroie 35 milliards de FCFA au Niger et l’assure de son soutien pour la Table ronde de Paris

Un Protocole de coopération de 35 milliards de FCFA a été signé jeudi à Niamey, entre la République du Niger et le Royaume du Danemark.

La cérémonie de signature a été coprésidée par la Ministre Déléguée Chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, auprès du Ministre d’Etat en charge des Affaires Etrangères et de la Coopération, Mme OUSSEINI SALAMATOU BALLA GOGA et l’Ambassadeur du Danemark au Niger, Mme ULLA NAESBY TAWAH.



Le Protocole de coopération signé par les deux parties, concerne trois volets : gouvernance démocratique, stabilité et gestion de la migration, eau et assainissement, promotion de l’emploi et de croissance économique dans l’agriculture .

Le Danemark, par la voix de son Ambassadeur, s’engage à soutenir le Niger lors de la Table ronde de Paris, sur le financement du Plan de Développement Economique et Social (PDES, 2017-2021) qui se tiendra en décembre prochain.