Le débat sur le départ à la retraite à l’âge 65 ans est-il un vrai débat ?

Quand on analyse la pyramide des âges des agents de la fonction publique nigérienne , on s’apercevra que la tranche d’âge des agents qui donnent beaucoup plus des résultats appréciables, est essentiellement constituée des agents dont les âges varient entre 50 ans et 60 ans.

La plupart des jeunes cadres aujourd’hui n’ont pas l’expérience requise et la compétence nécessaire pour donner des résultats attendus. Les recrutements pour entrer dans la fonction publique ont été sérieusement entachés des fraudes et des irrégularités ces dernières années.

L ‘expérience ne compterait plus , le favoritisme, le clientélisme, la politisation à outrance de l’administration , ont été des facteurs négatifs qui ont impacté sur la mauvaise performance de nos services publics. Ceux qui donnent aujourd’hui des résultats appréciables comptent parmi les anciens. C’est une triste réalité. C’est de ce constat qu’il faut partir pour aborder le débat sur l’âge de départ à la retraite au Niger.

Les nouveaux qui viendront feront -ils mieux que ce qui vont partir, compte tenu de certains paramètres réels ?

C’est la problématique qui se pose.

Le fait de repousser l’âge de départ à la retraite de 60 ans à 65 ans, n’aura aucune incidence négative sur le recrutement de la jeunesse à la fonction publique.

Le problème est d’ordre économique , financier et de la volonté politique. Le départ à la retraite à l ‘âge de 65 ans ne peut être un obstacle pour les recrutements des jeunes diplômés à la fonction publique. Les obstacles ne peuvent être que de l’allocation des ressources et de la qualité des diplômes et connaissances exigées désormais des candidats à la fonction publique.

La fonction publique n’est plus le grand pourvoyeur d’emplois de nos jours , le secteur privé, les fonctions libérales sont aujourd’hui plus pourvoyeurs d’emplois que la fonction publique.

Cette problématique de pousser l’âge de la retraite de 60 ans à 65 ans est une exigence des critères de convergence de l’UEMOA, en effet, dans la plupart de tous les pays membres de l’UEMOA, et de la CEDEAO, avec le progrès scientifique, l’amélioration de l’espérance de vie, les agents publics dont les âges varient entre 50 ans à 65 ans sont encore très efficaces , très opérationnels et plus productifs que les autres .

La jeune génération montante a beaucoup plus intérêt à apprendre auprès des anciens que de se lancer dans la course à l’enrichissement illicite et autres facilités de la vie.

Une analyse approfondie de certains dossiers financiers traités par certains jeunes fonctionnaires fait apparaître beaucoup des défaillances qui sont à l’origine d’énormes pertes d’argents à l’Etat du Niger.

La génération montante a intérêt à insister sur la qualité de la formation professionnelle, sur la rigueur dans la procédure de recrutement à la fonction publique, afin que ceux d’entre eux qui seraient recrutés puissent donner plus des résultats appréciables que maintenant.

Le risque serait plus grave de vider la fonction publique de ses meilleurs cadres si jamais on laisserait partir beaucoup des cadres à l’état actuel des services publics, à la retraite. Une étude sérieuse s’avère très nécessaire, il faudrait dépassionner le débat , le débat devrait se poser en terme d’efficacité de la fonction eu égard aux résultats que donnent ces jeunes, pleins d’énergie et d’ambition mais mal préparés pour bien assurer la relève. Ces jeunes mériteraient un bon encadrement d’odre pratique, et d’éthique.

Qu’on le veule ou pas nos services publics sont actuellement en nette régression par rapport aux services publics fournis dans les années de 1969 à 1987 . C’est dû à un mauvais encadrement de la génération montante. Il serait hautement souhaitable que les critères de bons encadrements soient bien pris compte dans toute analyse sur le recrutement à la fonction publique.

Au niveau du secteur privé et de la fonction libérale, les critères intégrité morale , de rendements , de l’efficacité dans les tâches sont toujours mis en avant dans les recrutements contrairement à la fonction publique, durant ces vingt dernières années.

Ici il ne s’agit pas de se débrouiller pour obtenir un diplôme souvent dans des conditions très douteuses et venir jouer au grand patron dans un grand bureau mais incapable de produire des bons résultats dans la fonction publique. C’est l’efficacité qui est mise en valeur et non les diplômes.

Les nombres importent peu, ceux qui importent sont des cadres jeunes , compétents, intègres, rigoureux et expérimentés, or Dieu seul sait , notre fonction publique renferme beaucoup des lacunes, qu’il faudrait nécessairement combler si nous voudrions compter parmi les Nations qui gagnent.

Que l’âge de la retraite soit poussé à 65 ans ou pas , la problématique qui se pose à notre pays, est la suivante : avec l’adoption des budgets programmes dans les pays membres de l’UEMOA, la fonction publique ne sera plus une fonction permanente, à occuper un poste permanent mais elle sera un métier qui exige des résultats comme aux États-Unis d’Amérique et autres pays englophones . Car les agents seront évalués et promis dans leurs emplois , en fonction des résultats remarquables qu’ils donneront et non en fonction des diplômes qu’ils accumuleront.

Le monde évolue, c’est le résultats qui comptent maintenant.

Actuellement, même pour confectionner une simple nomenclature des pièces justificatives des recettes, ou élaborer quelques études relatives aux réformes dans le domaine des finances publiques, l’Etat du Niger fait appel à des consultants étrangers ou à des fonctionnaires à la retraite , cet état de fait et cet état d’esprit doivent cesser.

Par conséquent le débat sur l’âge de départ à la retraite se devrait de faire appel à beaucoup de réflexions de la part de plusieurs techniciens de plusieurs domaines de compétences de la fonction publique , il faudrait beaucoup des calculs et de réflexions avant de prendre la bonne décision.

Au niveau de l’UEMOA le débat a eu lieu de manière scientifique, il appartiendrait aux techniciens nigériens des services publics de bien poser le débat en le débarrassant de toutes sortes pollutions.

Avec l’introduction des projets programmes dans notre principe de gestion, la contractualisation de la fonction publique serait inévitable.

Les ministres ordonnateurs principaux des budgets programmes seront jugés sur la qualité des résultats, par conséquent y compris sur de la qualité des dépenses du personnel.

Il serait souhaitable de ne pas se tromper de débat. La politisation à outrance de ce débat ne peut que mener à une décision contreproductive.

À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado Magagi.