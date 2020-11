Le dementi du gouvernement Nigérien sur le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Niger…

© Crédit photo : AFP/AHMAD GHARABLI

Le gouvernement du Niger vient par ce communiqué , sans numéro, ni date , apporter un démenti catégorique aux allégations selon lesquelles des négociations secrètes sont en train de se dérouler entre le gouvernement du Niger et le gouvernement israélien en vue de procéder au rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et la République du Niger, sous la pression des autorités saoudiennes.

Ce démenti nous conforte dans notre position, à savoir, le niger doit rester dans la ligne définie par l’Organisation de la Conférence Islamique, l’OCI, il doit rester souder autour de la position historique de la Ouma Islamique. Notre soutien au peuple agressé de la Palestine, doit rester sans ambiguïté jusqu’à la victoire finale !

Notre pays, le Niger doit garder sa dignité, rester dans sa position historique, c’est à dire , militer pour deux États indépendants, la Palestine qui a pour capitale Jérusalem et Israël pour capitale Telaviv. La position flexible de certains larbais, à la remorque des pyromanes, ne doit en aucun cas influencer notre position plus proche de la réalité , plus juste de la cause palestinienne, de la cause Islamique.

C’est la Ouma Islamique qui gagne et le monde qui progresse !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.