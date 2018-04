Le déplacement de la délégation du G5 Sahel à Moscou

Le 11 avril se sont déroulées au Ministère des affaires étrangères de Russie les consultations de Mikhaïl Bogdanov, envoyé spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Vice-ministre des Affaires étrangères, avec Maman Sambo Sidikou, Secrétaire permanent du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), arrivé à Moscou pour une visite de travail.

Au cours de l’entretien a été exprimée la disponibilité réciproque de promouvoir un dialogue constructif entre la Russie et le G5 Sahel au sein de l’ONU et d’autres forums multilatéraux dans l’intérêt du maintien de la paix et de la sécurité dans la région Sahel-Sahara. Il a été souligné que l’intention commune était de rechercher des réponses collectives aux défis multiples liés à la menace accrue de terrorisme et de l’extrémisme religieux auxquels font face les Etats de la région Sahel-Sahara.

A cet égard la Russie a appuyé l’adoption en décembre 2017 de la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU visant la création de la Force conjointe du G5 Sahel.

Il a été procédé à un échange de vues détaillé sur la problématique actuelle internationale et africaine. On a réaffirmé le point de vue consolidé en faveur d’un plus grand rôle de l’ONU quant au maintien de la paix, des efforts plus actifs de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite des stupéfiants et d’autres menaces globales.

Il a été noté la nécessité de débloquer des conflits régionaux et des situations de crise par les moyens politiques, à travers le dialogue inclusif et la recherche de compromis raisonnables.