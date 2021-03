Le député Elh Seyni Omar élu président de l’Assemblée Nationale du Niger.

Share on Twitter

Le président du MNSD Nassara ,son Excellence Elh Seyni Omar a été élu ce matin, à la tête de l’Assemblée Nationale du Niger. Unique candidat à ce poste, le président seini oumarou a bénéficié de la confiance de ses collègues députés pour conduire la nouvelle législature durant les 5 prochaines années.

Homme pondéré et sage, très consensuel, le président seini oumarou saura use de toutes ses qualités pour conduire à bon port l’assemblée nationale dans un moment crucial où majorité et opposition n’arrivent pas à s’accorder sur l’essentiel.

En effet, temple de la démocratie par excellence, l’assemblée nationale sera nous l’espérons le lieu idéal où les protagonistes politiques mettront de côté leurs intérêts particuliers pour ne s’intéresser qu’à l’essentiel c’est à dire, l’intérêt Supérieur de la nation.

Notre pays est en effet a la croisée des chemins. Les attaques barbares et inhumaines de la horde terroriste ont mis à mal la cohésion sociale. Chaque jour ce sont des vies innocentes qui sont arrachées à l’affection des siens, cela est inacceptable et doit s’arrêter.

Le Niger a déjà payé un lourd tribut et l’assemblée nationale sous la conduite de seini oumarou devra entreprendre des actions dans les meilleurs délais pour accompagner le gouvernement à éradiquer cette gangrene.

Au nouveau président nous souhaitons bon vent.

Par Tamtam Info News