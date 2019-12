Le DG de l’ASECNA assiste au vol inaugural Malabo-Niamey de la compagnie aérienne CEIBA Intercontinental…

Share on Twitter

Share on Facebook

Au cours de son séjour au Niger où il a prit part à la célébration du 61 ème anniversaire de la proclamation de la République, le Directeur Général de l’ASECNA, M. Mohamed Moussa a assisté à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey à l’atterrissage du vol inaugural Malabo-Niamey de la compagnie aérienne CEIBA Intercontinental.

Cette cérémonie du vol direct voulu par les plus hautes autorités du Niger et de la Guinée Equatoriale a eu lieu en présence du Premier Ministre nigérien, M. Brigi Rafini, accompagné de plusieurs membres du Gouvernement, du Gouverneur de Niamey, du PCA de l’ASECNA, ainsi que du Consul honoraire du Niger à Malabo et de plusieurs cadres de l’ANAC.

Ce vol inaugural vient raffermir et renforcer davantage les relations économiques et diplomatiques entre le Niger et la Guinée Equatoriale.





Par Tamtam Info News