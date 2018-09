Le Directeur général de l’ASECNA reçu par le Président de la République

Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu en audience le Directeur général de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Mohamed Moussa. A sa sortie d’audience, le responsable de l’institution régionale a indiqué à la presse avoir évoqué avec le Chef de l’Etat les chantiers en exécution de l’aéroport de Niamey et des autres aéroports de l’intérieur du pays.

« Vous savez tous les efforts que le Président de la République est entrain de développer maintenant pour la transformation de l’aéroport de Niamey en particulier et les autres aéroports du Niger (Zinder, Agadez, Maradi, Tahoua) qui sont une source de préoccupation pour le Président » a-t-il déclaré.

Mohamed Moussa a, à l’occasion, rappelé que de « gros efforts doivent être faits pour mettre les aéroports de l’intérieur du pays aux normes ».

Selon le directeur général les chantiers en cours à l’aéroport de Niamey permettront « d’augmenter sa capacité d’accueil et moderniser les infrastructures de cette plateforme », des travaux pour lesquels « l’ASECNA est au premier plan ».

Des travaux de rénovation et d’extension de l’aéroport Diori Hamani du Niger pour plus de 100 milliards de FCFA sont en cours ainsi que ceux de mise aux normes internationales de la plate forme de Zinder.

L’ASECNA est une organisation régionale pour l’Afrique et Madagascar dirigée depuis 2017 par le nigérien Mohamed Moussa.

AS/MHM/CA/ ANP – 00070 septembre 2018