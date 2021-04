Le fer se façonne à chaud…

Share on Twitter

Dans son discours d’investiture, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum déclarait que quiconque a une responsabilité dans l’administration publique, répondra désormais et tout seul de ses actes ; son parti politique, sa famille et sa communauté ne lui seront d’aucun recours.

C’est une déclaration très forte indiquant sans équivoque l’engagement de Son Excellence Monsieur le Président de la République à façonner une gouvernance vertueuse à même de rendre sacrés les deniers publics conformément à l’exigence de la constitution. Pour ce faire, la gouvernance c’est comme le fer, elle se façonne à chaud, c’est-à-dire qu’elle doit prendre la forme qu’il faut dans les cent (100) premiers jours de l’exercice du pouvoir du Président de la République.

Ainsi, il revient au Président de la République de transmettre immédiatement à la justice les rapports d’inspection de nature à engager des procédures judiciaires contre les agents publics qui avaient agi contre les principes de la gouvernance vertueuse et protectrice des deniers publics.

Sans état d’âme, la gestion antérieure de tous les ministères, institutions et sociétés d’état doit passer au peigne fin et le cas échéant traduire les éventuels responsables incriminés devant la justice, ministres, présidents d’institution ou DG des sociétés d’état soient – ils afin de transmettre un message très clair aux nouveaux ministres, présidents d’institution et DG des sociétés d’état. Les cent (100) premiers jours de l’exercice du pouvoir doivent être révélateurs de la volonté politique à toute épreuve du Président de la République à façonner la gouvernance dans notre pays.

Tout se joue, s’agissant de la gouvernance qui rend sacrés les deniers publics, pendant les trois (3) premiers mois de l’exercice du pouvoir qui doivent indiquer une volonté politique inébranlable à lutter contre la corruption et les infractions assimilées notamment le détournement des deniers publics, l’enrichissement illicite et l’abus des biens sociaux.

Ces trois (3) premiers mois doivent aussi souligner l’intégrité et la compétence comme principaux critères s’agissant de la nomination des gents publics, ce qui sera un signal fort pour la dépolitisation de l’administration publique, garant de l’efficacité et de l’efficience de cette administration.

Par Ibrahim Aghali (Contribution Web)