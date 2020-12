Le feuilleton de la candidature de Mohamed Bazoum définitivement clos, aux urnes citoyens

Share on Twitter

La Cour Constitutionnelle a rejeté cet après-midi la requête pour invalidation de la candidature de Bazoum Mohamed à la présidence, déposée par un des candidats à la présidentielle , alfa.

Ce rejet est intervenu à l’ issue d’ un débat au entre les membres de la Cour.



Après ce second rejet, nous espérons que les uns et les autres vont revenir à la raison et que les urnes vont définitivement départager les différents protagonistes.

Que le meilleur gagne.

Par Tamtaminfo News.