Le forum scientifique « ensemble, relevons le défi de la libre circulation des personnes et des biens dans un espace communautaire sécurisé « a débuté ses travaux ce matin à Ouagadougou.

Placé sous la présidence de M. Abdallah Boureima, président de la commission de l’UEMOA, ce forum qui a rassemblé d’éminents scientifiques et des spécialistes de haut niveau vise à faire le point de la lancinante question de la libre circulation des personnes et des biens dans un espace sécurisé.



L’objectif de de forum est de favoriser le dialogue entre les principaux acteurs de l’intégration régionale et de les mobiliser autour des défis majeurs actuels. Cette rencontre permettra également de recueillir les contributions sur la réalité de la libre circulation des personnes et des biens, en lien avec l’évolution du contexte sécuritaire et d’esquisser des pistes d’amélioration.

Dans son mot introductif, le président Abdallah Boureima a indiqué que l’UEMOA constitue aujourd’hui un modèle d’intégration réussie en Afrique.



Il a par la suite rappelé les avancées majeures réalisées par l’organisation commune entre autres la directive sur la libre circulation et le droit rétablissement dans l’espace UEMOA , le traitement non différencié des étudiants dans les établissements publics de l’union, la liberté de circulation et le droit d’établissement pour les professions libérales, l’institution d un visa unique pour les personnes non ressortissantes de l’

UEMOA et de la CEDEAO, la construction des postes juxtaposés aux frontières des états membres, etc.









Pour le président Abdallah Boureima L’UEMOA est aujourd’hui un espace uni et solidaire.



Cependant en dépit de tous ses acquis des difficultés existent encore comme le faible niveau des échanges qui restent en deçà des attentes, les défis sécuritaires, etc.



En conclusion il a invité les uns et les autres à une profonde réflexion pour esquisser les voies et moyens pour renforcer l’union et les mesures d’accompagnement.



Pour sa part, Dr Alioune Sall, Directeur Exécutif de l’Institut des Futurs Africains a axé son intervention sur les enjeux de l’intégration et perspectives de l’Afrique en général et de l’Afrique de l’Ouest en particulier.







L’idéal d’intégration économique en Afrique a été une constante dans les discours et les engagements politique depuis le début des indépendances des pays africains.



Dr Sall a mentionné 1961 avec l’uea(Ghana, Guinée, Mali ), l,’OUA en 1963 et le traité d’Abuja en juin 1991.

Il a survolé les autres étapes d’intégration avant d’aboutir à la ZLECAF qui servira selon lui désormais de référentiel aux décideurs africains et à leurs partenaires.



Malgré certains progrès remarquables, l’état de l’intégration régionale en Afrique laisse à désirer . Seules 3 organisations régionales sur 8 ont fait des avancées en créant une zone de libre-échange et une union douanière.

S’agissant spécifiquement de l’UEMOA , dr sall a souligné que toutes les réformes nécessaires pour créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariale, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ont été prises par les instances de l’UEMOA . Mais les objectifs visés n’ont pas été tous au rendez-vous.



Avant de conclure sa brillante communication, Dr Sall a énuméré les défis auxquels l’organisation commune doit faire face entre autres le défi sécuritaire, la gouvernance politique, le développement des ressources humaines, le développement des infrastructures et la perspective de l’intégration dans la zone ECO.



Ensuite les participants ont passé toutes ces questions en revue avant avant de s’apesentir sur le panel 1 axé sur l’accélération des réformes communautaires portant sur la libre circulation des personnes et du droit d’établissement.





Par Tam-tam Info News