Le G5 Sahel et le Sénégal signent une charte sur le nucléaire

Les pays du G5 Sahel et le Sénégal ont signé, mercredi à Nouakchott, une charte de création du Forum de coopération régionale dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La charte sur le nucléaire a été signée par le président de l’Autorité mauritanienne de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires, Saleh Ould Moulaye Ahmed, et ses homologues du Sénégal et des 4 autres membres du G5 Sahel.



Soutenue par l’Agence internationale d’énergie atomique (AIEA), cette charte ouverte devant tous les partenaires a pour but d’unifier les efforts et les moyens pour contrôler l’interdiction du transport des matières radioactives, contrer tout usage illégal de ces matières et renforcer la sûreté nucléaire entre les pays signataires.

La signature est intervenue dans le sillage de la clôture des travaux du forum des autorités et organismes nationaux chargés de la réglementation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, qui avaient débuté mardi à Nouakchott.

Il s’agit notamment de contribuer de manière efficace au renforcement du contrôle des mouvements transfrontaliers des matières nucléaires et radioactives, de partager et d’échanger les informations utiles dans ce domaine.

