LE GABON : UN AMI DU NIGER QUI S’EMBRASE DANS LA GUERRE DES ‘BONGOS JUNIORS’

Au début des années ’90 jeune, j’écoutais une radio. Disons plutôt j’adorais une radio. Cette radio c’est Africa N°1 basée à Libreville au Gabon. C’est cette radio qui créa mon admiration pour le Gabon, ce petit pays très riche de l’Afrique centrale.

Au-delà de cet attachement par un medium (la radio en occurrence) l’histoire du ce pays est à la fois similaire aux autres pays africains francophones ayant acquis leur indépendance en 1960 mais aussi atypique.

Au lendemain de l’indépendance du Gabon, Léon Mba, activiste local pour libération de son pays sous le joug de la France prit les reines et devint le Président de la République Gabonaise. Sept (7) ans plus tard en Février 1967 le Président Mba (malade) modifia la Constitution de son pays et créa un poste de Vice-Président. En Novembre 1967 le Président Mba élu sur un ticket composé d’un Vice-Président (un certain Albert Bernard Bango) meurt à Paris. C’est ainsi que Albert Bango accède au pouvoir de façon pacifique et constitutionnelle. L’homme avait à peine 32 ans. Ce jour-là il devint le premier président de l’après-indépendance en Afrique à prendre le pouvoir (sans coup d’état) ni effusions de sang.

Albert Bango par la suite s’est converti en Islam, prit le nom d’Omar Bango avant d’effectuer un pèlerinage et rentra à Libreville avec le nom d’El hadj Omar Bango. Le président Bango trôna sur ce petit pays, riche en Pétrole en Bois et d’autres minerais, pendant 42 ans. Omar Bango ‘petit de taille’ mais grand homme d’état va incarner le symbole de la Francafrique. Son influence fut telle qu’on lui a prêté le parrainage des campagnes électorales en France métropolitaine.

C’est lui en compagnie d’autres chefs d’états (un petit groupe) qui finançaient les campagnes électorales en France en échange d’une ‘longévité’ au pouvoir d’état. Il faut dire que pendant ces 42 ans au pouvoir Omar Bango n’avait pratiquement pas eu une Opposition politique digne de ce nom. Ce monsieur, ancien commis de la Poste de son pays réussit à ‘acheter’ toutes les opinions qui lui sont défavorables. Tous les opposants gabonais d’aujourd’hui (Casimir Oyé Mba, Zacharie Myboto, Raymond Ndong Sima, Pierre-Claver Maganga Moussavou, Guy Nzouba-Ndama, etc..) ont tous fait leur premiers ‘pas politiques’ sous l’ombre du patriarche aux verres grands posés sur une tête ronde, j’ai nommé El hadj Omar Bango.

Mais deux (2) futurs héritiers émergèrent en véritable poids lourds : son fils Ali Bango (marié à une française Sylvia Bango) et Jean Ping le diplomate chevronné (dont le premier mariage était avec Pascaline la fille ainée) d’Omar Bango himself.

El Hadj Omar Bango s’en va ! Vive la ‘petite guerre’ à balles réelles des Bango Juniors !!!

En 2009 avant que Bango ne rendit le dernier souffle à Rabat au Maroc, il avait pris le soin de ‘préparer’ son fils à sa succession. Ali qui connait plus la France que le pays de son père était déjà puissant ministre de la Défense dans les gouvernements successifs de son père. Il faut dire que l’actuel président gabonais ayant passé toute sa vie en tant que fils d’un président influent n’est pas nécessairement quelqu’un trop proche de la réalité de son peuple. Ami intime à l’actuel roi du Maroc Mohamed VI (Bongo Sr. et Hassane II eux-mêmes étaient des amis). Le Président Omar Bango était aussi un grand ami du Niger et son fils l’actuel Président a gardé cette relation avec notre pays. La preuve le Président Ali Bongo a assisté à l’investiture du Président Issoufou en Avril dernier à Niamey.

Bien que la politique soit dans son ADN, Ali est plutôt vu comme un fils à papa Bango et non comme un politicien sauveteur du peuple gabonais. Dans sa jeunesse il côtoya tous les proches de son père. Parmi eux un certain Jean Ping qui aujourd’hui lui empêche de dormir tranquillement à Libreville.

Aujourd’hui les spécialistes de la politique du Gabon s’accordent à dire que les deux héritiers d’Omar Bango que sont le fils biologique (ou adoptif selon ses détracteurs) Ali et le fils spirituel, Jean Ping, le courant n’a jamais passé, comme on dit. Soulignons que depuis 1972 Jean Ping (âgé aujourd’hui de 73ans) est présent dans le cercle du Président Omar Bango.

Il commença sa carrière au siège de l’Unesco à Paris puis l’ambassade du Gabon toujours à Paris, puis entama une longue carrière ministérielle (il occupa la tête de presque tous les ministères régaliens du Gabon post-indépendance) avant de voir sa carrière culminer en 2008 lorsque sous l’influence de son mentor le feu Président Bango il arrive à être élu 2eme Président de l’UA (succédant au malien Alpha Oumar Konaré) et ce malgré la résistance d’un certain Mouammar Kadhafi. Marié à Pascaline Bango (la fille ainée de Bango Sr.) Jean Ping et Ali Bango entretenaient une relation plutôt familiale.

Point de dire que M Jean Ping (qui se remaria plus tard à une ivoirienne, lui dont le père est un chinois ayant émigré au Gabon dans les années ’30 et d’une mère gabonaise) connait très bien les rouages du Gabon. Cet état de fait, cette présence très proche de M Ping dans le cercle des Bango font qu’aujourd’hui que les autres opposants prônant une véritable rupture estiment qu’entre le président Ali Bango et Jean Ping c’est plutôt ‘bonnet blanc’ ‘et blanc bonnet’.

Une campagne haineuse sur fond de rhétorique xénophobe

La campagne électorale ayant précédée l’élection d’Aout du 27 Aout a été très ‘dure’. Le camp d’Ali accusa Jean Ping d’avoir le soutien des ivoiriens. On l’affuble des termes comme ‘petit-chinois’, ‘l’étranger’ etc…La campagne de Jean Ping répliqua accusant Ali d’être originaire de Biafra au Nigeria que le président Bango Sr. aurait adopté tout petit. Les partisans de Jean Ping accusent également Ali Bango d’être soutenu par le dictateur réformiste du Rwanda, Paul Kagamé.

Au-delà des partisans de Jean Ping qui crient qu’on les a volés la victoire, personne d’autre n’a levé la voix pour demander le départ d’Ali et de la dynastie des Bango. Certes la France, Les Etats Unis et l’Union Européenne ont exprimé leur inquiétude mais sans vraiment une menace sérieuse vis-à-vis du gouvernement de Libreville. Il faut dire que depuis la mort du patriarche Omar Bango, entre Paris et Libreville c’est plutôt le principe de ‘ni, ni’ c’est-à-dire dire ni ingérence ni indifférence. La politique africaine de la France n’est plus linaire d’une manière générale, elle est complexe d’une manière globale.

Le schéma classique Francafrique ne tient plus et du coup cela oblige aux héritiers de Bango de jouer cartes sur table et à mener des véritables campagnes sur des programmes politiques bien déterminés, loin des résultats et des victoires à la soviétique au temps de ‘papa Bango’

Au niveau du continent c’est le silence radio face à cet embrasement du Gabon. U.A. a fait une petite déclaration sans vraiment prendre position ferme face à ce péril de la Démocratie en Afrique centrale. Il faut dire qu’en matière de démocratie et d’alternance, l’Afrique de l’ouest fait mieux. Des pays comme le Ghana et le Benin sont aujourd’hui devenus des références et des exemples à suivre. L’Afrique centrale résiste encore au concept de la Démocratie. Qui aujourd’hui d’Idriss Deby du Tchad 26 ans au pouvoir, Paul Biya du Cameroun 34 ans au pouvoir, Obiang Nguema, l’équato-guinéen 37 ans au pourvoir ou alors le congolais Dennis Sassou totalisant 33 ans au pouvoir etc.. peuvent demander à Ali de ‘dégager » ? Voilà tout le dilemme de l’Afrique Centrale.

A combien de temps ce silence assourdissant des pays africains ? une médiation s’impose à tout point de vue. En rappel, lors d’une élection similaire en 2010, en Côte d’Ivoire, la France a déployé ses militaires pour déloger Laurent et Simone Gbagbo. Tout comme en Côte d’Ivoire la France a une BIMA (Bataillon d’Infanterie Marine) forte de quelques 800 hommes stationnés à la sortie de Libreville. Tout comme en Côte d’Ivoire l’acte de naissance d’Ali Bongo a fait débat. Ce spectacle désolant n’honore pas l’Afrique. Au contraire cela nous retarde davantage et les populations de ses pays souffrent énormément bien que leurs pays soient trop riches (des pays on le sait plus riches que ceux de l’Afrique de l’Ouest).

Ainsi va le monde des pays francophones de l’Afrique Centrale de 2016 comme quoi dans les pays francophones on arrête pas de jouer au ‘Du Déjà vu’

Pauvres de Nous !!!!!!!!!!