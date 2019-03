Le Général de Division Courtney Carr, l’Adjudant Général de la Garde Nationale de l’Indiana en visite à Niamey du 18 au 21 Mars, 2019…

Niamey, Niger 18 mars- Le Général de Division Courtney Carr, Adjudant Général de la Garde Nationale de l’Indiana, accompagné du Général de Brigade DeMilliano, Directeur Adjoint de la Stratégie d’Engagement et des Programmes du Commandement Américain pour l’Afrique (AFRICOM), est à la tête d’une délégation en mission au Niger du 18 au 22 Mars 2019.

Le Général de Division Courtney Carr et la délégation qui l’accompagne rencontreront des hauts responsables des Forces Armées Nigériennes (FAN) avec lesquels ils discuteront des questions de sécurité dans le Sahel et réaffirmeront l’engagement soutenu des Etats-Unis au Programme de Partenariat d’Etat qui a débuté en 2017.

La délégation visitera les centres de formation, centres médicaux, centres logistiques et d’instruction des Forces Armées Nigériennes à Niamey, ainsi que la base aérienne No 201 et les installations de formation des FAN à Agadez.

Source: Ambassade des Etats-Unis à Niamey