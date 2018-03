Le Gouvernement adopte une loi sur la communication audiovisuelle

Le Gouvernement du Niger, réuni jeudi en Conseil des Ministres, a examiné et adopté un projet de loi sur la communication audiovisuelle. Selon le communiqué du Gouvernement, cette nouvelle loi prend en compte les mutations institutionnelles et règlementaires qu’a connues le secteur de la communication au Niger ces dernières années.



Il s’agit donc d’adapter le cadre juridique en la matière aux mutations technologiques et aux enjeux économiques imposés par la numérisation et la compression des informations qui ne cessent de bouleverser la conception originelle de la communication audiovisuelle dans ses composantes de services de radio et de télévision diffusés aujourd’hui sur des terminaux fixes ou mobiles suivant différents modes.

Cette loi, tout en réaffirmant les principes fondamentaux de la liberté de communication audiovisuelle et le droit des citoyens à une offre diversifiée et pluraliste, vise à remédier aux insuffisances, aux incohérences et aux vides juridiques constatés dans la régulation de la communication audiovisuelle.

Elle s’inscrit, en outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la transition vers le numérique terrestre, pour laquelle, le Gouvernement a également procédé à la modification de la loi sur le Conseil Supérieur de la Communication (CSC, organe de régulation des médias au Niger) pour l’adapter au nouveau contexte et accroître ses pouvoirs tout en garantissant la liberté et l’indépendance des médias.

KPM/ANP/Mars 2018