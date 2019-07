Le Gouvernement rend un hommage appuyé au Président de la République pour ses réalisations en faveur du Niger…

Le Conseil des Ministres s’est réuni vendredi, 19 juillet 2019, sous la Présidence de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République, Président du Conseil des Ministres.

A son entrée dans la salle des délibérations du Conseil, le Chef de l’Etat a été acclamé par les membres du Gouvernement, en raison des importantes réalisations et succès remportés par le Niger sous sa conduite éclairée.

Dans une intervention, le Ministre, Porte-parole du Gouvernement, M. Zakaria Abdourahamane, a adressé au Président Issoufou Mahamadou « les encouragements et les plus vives félicitations du Gouvernement. »

Ces félicitations sont motivées par un certain nombre de prouesses à l’actif du Chef de l’Etat notamment l’élection du Niger au Conseil de Sécurité des Nations-Unies et l’élection de SEM Issoufou Mahamadou à la Présidence en exercice de la CEDEAO, a-t-il indiqué.

« Cela, grâce au leadership et à la crédibilité du Président de la République », a souligné le porte-Parole du Gouvernement.

M. Zakaria Abdourahamane a également affirmé que tout récemment, « le Chef de l’Etat a fait ressortir le nom du Niger, un Niger qui était méconnu et qui est aujourd’hui devenu un pays connu et reconnu », pour avoir abrité un sommet historique de l’Union Africaine qui a lancé la phase opérationnelle de la ZLECAf.

« Aujourd’hui, le Niger et les Nigériens sont fiers et confiants grâce aux actes qui ont été posés et qui ont été rendu possibles par votre leadership et votre crédibilité », a-t-il dit à l’endroit du Président de la République.

« Aujourd’hui, le Gouvernement et tous les compatriotes nigériens sont fiers de ce que vous faites pour ce pays. Plus nous avançons, plus nous enregistrons des victoires et nous sommes confiants et nous vous encourageons davantage. D’autres victoires sont à venir. Et les nigériens seront encore plus fiers et plus confiants. Et ils vous sont d’ailleurs reconnaissants », a-t-il conclu.

Le Président de la République a souligné que c’est grâce à un « travail d’équipe » que toutes ces victoires ont été enregistrées, félicitant le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et leurs collaborateurs pour ‘’les belles réussites enregistrées par le pays. »

Source: Présidence de la République