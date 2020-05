Le Grand Imam de Dakar informe tous les musulmans, qu’il a pris bonne note des mesures d’allégement prises par le Chef de l’Etat dans le cadre de la riposte contre le COVID-19.

Share on Twitter

Cependant, en raison de l’évolution de la pandémie et du nombre de cas qui augmente de jour en jour, le Grand Imam de Dakar, El Hadji Alioune Moussa SAMBA rappelle tous les musulmans que la mesure de suspension temporaire des prières à la Grande Mosquée de Dakar reste maintenue. Les raisons évoquées pour la fermeture des mosquées restent aujourd’hui plus valables que jamais.

« Il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire des fidèles. Il advient que nous n’avons pas les moyens de faire respecter les gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination dans la Grande Mosquée de Dakar ».

Le Grand Imam Dakar rappelle que les fidèles doivent prier dans le calme, la sérénité, la tranquillité du cœur et de l’esprit ; donc sans stress.

Enfin Le grand Imam El Hadji Alioune Moussa SAMBA, en accord avec le Grand Serigne de Dakar El Hadji Abdoulaye Makhtar DIOP, Chef Supérieur de la Collectivité Lébous et les dignitaires invitent les chefs des douze Pinthies et les Imams de la Collectivités Lébous à la prudence et de rester très vigilants en veillant à la fermeture des lieux de culte.

​Fait à Dakar, le 13 mai 2020