Le Groupe Dangoté s’engage à accompagner le Président Bazoum pour la réussite de son programme économique…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum a prêté serment le vendredi dernier à Niamey. Dans le discours d’investiture qu’il a prononcé en cette occasion, il a dressé les grandes lignes de son programme qu’il compte mettre en œuvre au cours de son quinquennat.

Ainsi sur le plan économique il s’est engagé « pour les 5 ans à venir à stabiliser le cadre macroéconomique d’une part et d’autre part à transformer le tissu économique en vue de favoriser la réduction drastique de la pauvreté ainsi que la création de nombreux emplois pour les jeunes. Pour cela l’assainissement des finances publiques sera accéléré dans l’optique de l’amélioration du cadre de mobilisation des recettes internes ainsi que de l’amélioration de la qualité de la dépense publique. Mon objectif est de porter le taux de croissance annuel moyen à 8%, de porter le taux de la pression fiscale à 20%, de réduire le taux de pauvreté de 43% à 25% en 2025, de maintenir le taux d’inflation en-dessous de 3% et d’améliorer substantiellement la part des secteurs secondaire et tertiaire dans l’économie de façon à les porter respectivement à 45% et 35% du PIB en 2025.

Je poursuivrai les mêmes efforts que le Président Issoufou Mahamadou dans les domaines de l’agriculture, des infrastructures routières, énergétiques, industrielles, touristiques et de télécommunications.

Je veillerai à l’amélioration de l’environnement des affaires et la compétitivité de l’économie nationale, à la protection des investissements directs étrangers et à la promotion du secteur privé, notamment celui de l’entrepreneuriat des jeunes ».

Vaste programme qui nécessite énormément des moyens et des partenaires fiables pour sa mise œuvre. Parmi les partenaires fiables qui peuvent accompagner le Président Bazoum, notre grand voisin le Nigéria, qui a dépêché la plus forte délégation lors de la cérémonie d’investiture.

On se rappelle que 9 février dernier, le Président de la République fédérale du Nigéria, Muhammadu Buhari avait procédé au lancement officiel des travaux de construction du chemin de fer, reliant Kano (Nigéria) à Maradi (Niger), traversant les villes nigérianes de Dutse, Katsina et Jibia.

C’est un projet structurant et intégrateur qui va permettre à nos deux pays et même au-delà, d’intensifier et de renforcer leurs relations, aussi bien au plan économique que social .

D’une longueur de 240 km, ce rail d’un cout global de 2 milliards de dollars, reliera la ville de Kano, dans le nord du Nigéria, à Maradi dans le centre-sud du Niger ; il sera entièrement financé par le gouvernement fédéral du Nigeria

Pour rappel, le projet ferroviaire Niger-Nigeria rentre dans le cadre d’un accord stratégique liant les 2 pays, visant notamment à redynamiser leurs échanges commerciaux. Signé le 18 décembre 2020, ce traité concerne le secteur agricole, les mines, les transports, l’énergie, et l’environnement.

Par ailleurs des grands opérateurs économiques du Nigeria, dont Alko Dangoté ont effectué le déplacement en terre nigérienne et promis d’intensifier leurs investissements dans notre pays.









Dangote qui est un conglomérat nigérian présent dans l’industrie du ciment, du sucre, de la farine, du sel, des pâtes, des boissons et dans l’immobilier, a construit la première multinationale africaine, possédant des usines dans 14 pays africains, au Brésil et en Indonésie.

Sa cimenterie d’Obajana, est la plus grande au monde. Son groupe va investir 16 milliards de dollars dans les cinq prochaines années et représentera bientôt 10 % du PIB du Nigeria, la plus grande économie d’Afrique.

Le chiffre d’affaires de la division ciment, Dangote Cement, est passé de 1,4 milliard d’euros en 2013 à 1,7 milliard d’euros en 2014. Elle détient 63 % du marché cimentier au Nigeria, qui représentait 85 % de sa capacité de production fin 2014 (29 millions de tonnes sur 34) ; les 15 % restants étaient répartis entre l’Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal, où l’activité n’a démarré qu’en décembre 2014. Quant à la dernière implantation, à Douala au Cameroun, entrée en production en mars 2015, c’est un broyeur de clinker et non une usine intégrée.

A titre de rappel en 2018, le groupe Aliko Dangote a construit une cimenterie pour un coût de 180 milliards de francs CFA .

Alors que le Niger importe 80 % de ses besoins en ciment, principalement du Nigeria et du Bénin voisins, l’installation a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de tonnes. Le complexe comprend une centrale thermique à charbon de 100 mégawatts.

Le 9 octobre 2018, Niamey a autorisé Dangote Cement Niger SA, la filiale locale du groupe, à mener des recherches de « charbon et substances connexes » sur quatre permis dans les régions d’Agadez (nord) et de Tahoua.

Cette société « s’engage à investir » dans les trois prochaines années 2 millions de dollars (1,7 million d’euros) sur chacun des permis dans le cadre des travaux de prospection. Elle a également promis de financer des infrastructures collectives « à hauteur de 50 000 dollars par an » pour chacune des zones abritant les permis.

Par Tamtam Info News