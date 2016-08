Le Héros national a été honoré comme prévu !

De l’aéroport international Diori HAMANI au stade Général Seini Kounthe , une foule impressionnante a tenu à saluer le retour du grand héros issoufou Abdoul RAZAK ALFAGA .

Hommes, femmes, enfants, artistes , hommes politiques , les membres du gouvernement , les députés nationaux , tous ont honoré de leur présence à l’accueil de l’enfant prodige. Ce qui illustre bien que le sport est un véritable facteur de consolidation de l’unité nationale.

Le Président de la République Issoufou Mahamadou , après avoir décoré l’enfant prodige de l’ordre national du Niger , il lui a également offert une somme de 50 millions de francs CFA , une villa , une prise en charge de la suite pour son entraînement , le vieux lion à la crinière blanche , le héros légendaire du Munich en 1972 , Issaka DABORE, a reçu lui aussi du Président de la République issoufou Mahamadou , une somme de 15 millions defrancs CFA.

Le Président Issoufou Mahamadou , a tiré les leçons données par cette victoire africaine , victoire nigérienne , qui honore tout le continent . Désormais les ministères en charge du sport et de la culture seront dotés des moyens conséquents pour bien détecter et suivre les jeunes talents sous l’oeil vigilant du Président de la République , car le sport et la culture sont des facteurs de consolidation de l’unité nationale.

L’unité nationale n’a pas de pris. Nos deux héros ont donc été honorés et respectés par la nation entière.