Le jeune Alfaga, uni tout un peuple…

50 millions de Francs CFA, une villa à Niamey prise en charge des études de Alfaga en Allemagne, détection des jeunes talents au Niger pour qu’ils soient encadrés ; 15 millions de francs CFA au vieux Issaka Daboré, telle est la moisson de la cérémonie d’hier. Dans l’histoire de ce pays, jamais le peuple ne s’est autant uni derrière une cause patriotique que comme aujourd’hui derrière le triomphe du jeune Alfaga…

Devant un parterre de personnalités et un public enthousiaste, le Chef de l’Etat a dit au médaillé olympique et récipiendaire de la médaille de l’ordre national du mérite du Niger :

‘’Alfaga, je voudrai te saluer, je voudrai saluer le vice-champion olympique de 2016 du taekwondo. Je voudrai te féliciter pour avoir dignement représenté le Niger aux Jeux Olympiques de Rio.

Grâce à toi, le Niger est aujourd’hui la 69ème nation olympique sur 217, la 6ème sur 54 pays d’Afrique engagés. Je vois encore les coups que tu as donnés face à tes adversaires. Ce sont les vertus du travail bien fait.

J’espère que la jeunesse nigérienne décodera ton message du succès au bout de l’effort. Le message de ceux qui se réveillent tôt, de ceux qui travaillent dur. Le message de la Renaissance du Niger dans tous les domaines.

Aujourd’hui, Alfaga, tu es un symbole, un modèle, une idole, une source d’inspiration pour la jeunesse nigérienne. Pour avoir servi le Niger, le peuple nigérien, notamment sa jeunesse, au nom de la République, nous te faisons Officier de l’ordre national du Niger’’.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, a souligné pour sa part que ‘’Oui! Le Niger est debout. Le Niger reste et restera debout par la vaillance toujours affirmée de ses dignes et fiers fils. Bravo donc à Alfaga qui, faut-il le souligner, avait auparavant fait un parcours héroïque, exceptionnel pour décrocher cette médaille, en battant tour à tour :

le français Mbar N’Diaye, champion d’Europe également vice-champion du Monde, le Brésilien Maicon Siqueira devant son public venu très nombreux, et surtout le champion du monde en titre, l’Ouzbek Dimitry Shokin, en demi-finale’’. Alfaga quant à lui, s’est dit très fier de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé par le peuple nigérien, avec en tête le Chef de l’Etat qui s’est engagé pour appuyer l’ensemble de la jeunesse nigérienne surtout dans les disciplines sportives.

‘’C’est une fierté d’entendre que le Gouvernement s’engage à appuyer les sportifs. C’était mon inquiétude pour la jeunesse nigérienne.

Aujourd’hui, je remercie le Président de la République qui a rassuré la jeunesse nigérienne de son engagement à la soutenir. Avec cet engagement, nous allons tout faire pour défendre nos couleurs nationales. Je remercie la population nigérienne qui est sortie massivement nous accueillir’’, avant de dédier sa médaille à sa défunte maman. Il faut souligner que la fête d’accueil de Alfaga a été belle et agréable.

Les artistes nationaux se sont donnés à fond. Tal National, Moumouni Danké Danké, Aïchatou Dan Kouali, Abdoussalam, Yak Bi, Mitou Baban Pélé, Blake Mailer, ONES, Idi Sarki, etc, ont tenu le public en haleine.

Le clou de la soirée a été l’entrée du Président de la République et de Issoufou Alfaga Abdoul Razak main dans la main dans l’enceinte du Palais du 29 juillet. Les ‘’deux Issoufou’’ ont effectué un tour d’honneur des tribunes pour saluer le public. Ce fut l’apothéose.

Qui est Alfaga ?

Né le 26 Décembre 1994 Abdoul Razak Issoufou Alfaga a débuté le Taekwondo à l’âge de 6 ans. Il a remporté sa 1 ère médaille d’or au Bénin. Plusieurs fois champion national du Niger, Issoufou Alfaga Abdoul Razak a participé pour la première fois, à Ouagadougou au Burkina Faso, à son premier tournoi international organisé par l’ONATEL en décembre 2011 où il décrocha la médaille d’argent.

Il volera ensuite de succès en succès. Ainsi médaillé d’argent en juin 2012, en Côte d’ivoire ; médaillé d’argent en 2013 au Nigeria, avec l’équipe nationale du Niger ; médaillé d’or à l’Open d’Abuja ; médaillé d’argent en 2014, au Championnat d’Afrique de Taekwondo à Tunis ; médaillé d’or à Dakar à la coupe du monde francophone et ‘’meilleur combattant du tournoi’’ ; médaillé d’or à l’US Open de Floride en 2015 ; médaillé d’or à l’Open d’Autriche et aux jeux africains de Brazzaville et enfin médaillé d’argent aux phases qualificatives aux Jeux Olympiques de Rio 2016 à Agadir au Maroc.

Ceinture noire 2ème dan, Issoufou Alfaga Abdoul Razak occupait le 8ème rang au classement mondial de Taekwondo. Voici le tableau Classement :

N°8 Mondial et N°12 Olympique Club : Taekwondo Competence Center Friedrichshafen (Allemagne)

SON PALMARES :

– Plusieurs fois champion du Niger de taekwondo,

– vice-champion du monde francophone à Abidjan en 2012,

– médaillé d’or à l’Open d’Abuja en 2013,

– Vice-champion d’Afrique à Tunis en 2014,

– Champion du monde francophone à Dakar en Novembre 2014,

– médaillé d’or à l’Open d’Autriche,

– médaillé d’or US Open en Janvier 2015,

– médaillé d’argent Open de Croatie en Novembre 2015,

– médaillé d’or aux Jeux africains de Brazzaville en Septembre 2015,

– médaillé d’or au 37ème Open de Belgique en Mars 2016,

– médaillé d’or aux championnats d’Afrique de 2016.