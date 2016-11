Le Maire central de Niamey, bientôt limogé

Après plusieurs mois de léthargie, de laisse guidon, de négligence, d’insouciance et de mépris face au calvaire des Niaméens et des souffrances atroces des travailleurs, le Maire central de la Niamey sera bientôt débarqué. Son arrêt de « mort municipal » ou du moins sa destitution par les conseillers est presque actée.

Il n’y a aucune échappatoire, il sera très bientôt emporté par le vent de contestations qui souffle sur les municipalités nigériennes. A vrai dire, autant en emporte le vent ; personne ne pleura le départ de Assane Seydou, un incompétent notoire, qui a passé le plus clair de son temps dans les affaires. Selon la motion de défiance signée par 22 conseillers, son passage s’est singularisée par une « mauvaise » gestion de la Mairie.

Attribution de marchés par népotisme au profit d’une société obscure qui a déjà encaissé plus d’un demi-milliard CFA de marchés dans une mairie ou aucune dépense de souveraineté n’est assurée ; gestion opaque d’un don de 100 taxis par l’Iran et mis en circulation par une société pas très claire, distribution ou bradage des parcelles grèves perlées des agents suite à des arriérés de salaire de 4 à 5 mois , telles sont entre autres les prouesses du Maire central.

Les conseillers très remontés vont certainement avoir sa peau. Mais ce qui est à déplorer dans leur démarche, ce que dans leur pamphlet sans douté rédigé par un élève de CM2, c’est qu’ils ont ignoré totalement le désarroi des habitants de Niamey, envahis par des tonnes d’ordures et d’immondices.

La propreté, l’assainissement urbain, ce sont des cadets de leurs soucis. Les conseillers de Niamey s’en prennent uniquement à leur maire central, car, il aurait mangé tout seul.

Selon un internaute sur les réseaux, « Ces conseillers, auteurs de cette lettre truffées de fautes, n’agissent pas au nom de nous autres habitants de Niamey mais plutôt selon un agenda propre à eux – mêmes. Sinon, comment pourrait-on laisser le maire de la ville de Niamey faire ce que bon lui semble depuis tout le temps qu’il a passé à la tête de notre région – capitale. Il a fallu que leur mandant soit prorogé de façon abusive pour qu’ils se réveillent pour comprendre que le maire de Niamey doit s’en aller ?

Non Messieurs les conseillers, le maire de la ville de Niamey ne devrait même pas passer un (1) an à la tête de notre capitale car, sur toute la ligne et vous le savez, sa gestion est catastrophique. Du fait de votre silence complice durant tout ce temps, vous êtes aussi responsables que lui.

Les citoyens – habitants de Niamey avaient à mainte reprises attiré votre attention mais votre agenda ne correspondait pas à leurs préoccupations. En réalité, vous tous, devraient être destitués … ».