Le Maire central de Niamey rencontre les jeunes de la ville

Le Président du Conseil de ville de Niamey, M. Oumarou Moumouni Dogari a présidé, ce samedi 29 mai à la Maison de la culture ‘’Djadou Sékou’’ de Niamey, une rencontre avec les jeunes de la ville regroupés en associations, groupements, ONG et acteurs de la société civile.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la série de prises de contact avec les couches socioprofessionnelles de la ville de Niamey initiée par le Député Maire de Niamey. La rencontre avec la jeunesse vise à l’écouter afin de l’impliquer et créer les voies et moyens de sa participation dans la gestion des affaires locales.

Dans l’entame de ses propos, Oumarou Dogari a dressé une présentation de l’exécutif de la mairie centrale, avant de rappeler la place qu’occupe la jeunesse dans la vie du pays.

« Il est clair que toute politique de développement qui ne s’appuie pas sur la jeunesse est vouée à l’échec » a-t-il déclaré.

Il est donc impératif, selon lui, « de prendre en compte les aspirations de cette jeunesse en vue de la faire participer dans le développement de la ville et pour l’amélioration des conditions de vie de la population ».

Le Président du Conseil de ville a ensuite donné la parole aux jeunes afin qu’ils expriment leurs inquiétudes, leurs attentes et leurs doléances. Celles-ci tournent autour du banditisme, du tabagisme, de la délinquance, de l’assainissement, de transport urbain et des questions de santé pour lesquelles la jeunesse paie un lourd tribut.

« Nous avons passé en revue l’atteinte des objectifs de la ville sur la participation de la jeunesse aux activités de la ville », a annoncé le député maire.

« Les échanges étaient abondants, et j’ai eu le plaisir de constater que la jeunesse se soucie de sa participation. Tous les domaines ont été passés en revue, notamment les problèmes liés à l’école, à la santé, à l’autonomisation des jeunes et la participation des jeunes aux activités socioéconomiques ».

« Nous avons pris des engagements dont, entre autres, la rencontre au niveau de l’Université de Niamey et dans certaines écoles des cinq communes, avec les étudiants et les lycéens et collégiens de la ville de Niamey, le samedi prochain », a annoncé le Maire central.

Il a aussi pris l’engagement avec les délégués des commerçants « pour qu’ensemble nous rendions notre ville beaucoup plus commerçante qu’elle ne l’est déjà. Ceci en créant les espaces de commerce et en ouvrant des espaces pour jeunes ».

S’agissant de la délinquance juvénile, ainsi qu’un certain nombre de préoccupations, « nous allons apporter des réponses idoines, notamment la sécurisation de nos espaces de vie afin qu’ils ne soient pas des nids des délinquants », a-t-il informé.

Sur l’hygiène et l’assainissement, « les jeunes nous ont donné l’assurance de leur pleine et entière participation pour que Niamey soit une ville propre et que nous vivons dans un cadre de vie agréable ».

« Je finis ces rencontres très satisfait du contenu et de l’engagement de ceux qui sont venus. Après le conseil de ville prochain, le document-cadre de la ville de Niamey que j’ai initié sera partagé et vulgarisé pour que toutes les couches socioprofessionnelles de Niamey soient en sa possession », a enfin déclaré Oumarou Moumouni Dogari.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des trois vices-maires de la ville de Niamey, et des maires des cinq communes que compte la ville de Niamey.

Par ANP