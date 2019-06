Le Mérite !

Un député national a posé la question au Ministre de la santé publique Docteur Illiassou Mainassara pour savoir pourquoi le PrésidentI SSOUFOU MAHAMADOU est consacré champion de vaccination ?

Prenant la parole pour répondre , le Ministre de la santé publique a dit ceci :

suite à une enquête indépendante réalisée par GAVI sur la vaccination au Niger sur les cinq Années de 2014 à 2018 , il a été relevé les constats suivants :

– le Niger a payé régulièrement le cofinancement des vaccins du PEV de routine.

– le Niger na pas connu de rupture de vaccins.

– le Niger a doublé les vaccins du Pev de routine en les faisant passer de 7 vaccins contre 7 maladies en 2011 à 14 vaccins contre 14 maladies transmissibles en 2018 prouvant un grand effort du Gouvernement à investir dans la vaccination pour protéger les groupes vulnérables qui sont les enfants et les femmes.

– le Niger a éradiqué totalement le tétanos neonatal.

– les cas de rougeole ont considérablement été réduit passant de 60.000 cas par an à 1500 cas par an.

– le Niger a atteint l ODD3 qui est la baisse de la mortalité infantile passant de 127 pour 1000 en 2010 à 95 pour 1000 en 2018.

C est devant ces constats que GAVI ALLIANCE INTERNATIONALE a demandé au Président de la République son excellence elhadj ISSOUFOU MAHAMADOU d accepter le titre de Champion de vaccination et GAVI l à egalement sollicité à présidé la conférence internationale de haut niveau à ABU DHABI , regroupant des Chefs d’État t et Chefs des Gouvernements pour la mobilisation de plus de ressources en faveur de la vaccination dans les pays du monde en général et en particulier dans les pays en voie de développement.

C est à cette occasion qu un plaidoyer a été fait par le Président de la République en faveur du Niger pour davantage protéger les groupes cibles contre les maladies comme la méningite et la rougeole qui continuent à endeuiller nos populations.

Ce message du Président a été entendu et la réponse fut matérialisée par l octroi d une importante quantité du vaccin contre la méningite, plus de 7 millions de doses pour un coût global d environ 10 milliards de francs CFA , ce vaccin a permis de vacciner toute la cible que sont les enfants de 1 à 7 ans à travers une campagne nationale de vaccination contre la méningite qui s est déroulée en Mars 2019 , et notons au passage que durant cette année 2019 le Niger n a pas connu jusque là des foyers d épidémies de méningite et cela a été confirmé par le dernier rapport de l OMS qui décrit la survenue de l épidémie de méningite dans certains pays du sahel en dehors du Niger, nous prions Dieu ( S.A.W) de continuer à préserver notre pays de cette terrible maladie.

En plus de la campagne contre la méningite de 2019 , une autre campagne nationale de masse contre la rougeole sera organisée en septembre 2019 , c est toujours dans ce cadre et suite à l appel du Président de la République que GAVI a octroyé au Niger 5 millions de doses de vaccins contre la rougeole pour un coût global de près de 5 milliards, ce vaccin permettra de vacciner toute la cible de 0 à 5 ans soit environ 5 millions d enfants afin de renforcer leur protection contre la rougeole en 2019.

Pour ainsi dire que le Président de la République Elhadj ISSOUFOU mérite ce titre de Champion du fait de cet engagement en faveur de la protection des groupes cibles par la vaccination qui demeure la meilleure arme pour prévenir les maladies surtout à potentiel épidémique.

Pour ainsi dire l engagement du Président de la République Elhadj ISSOUFOU MAHAMADOU a permis de mobiliser davantage les partenaires et de rendre plus performant aujourd’hui la capacité du Ministère de la santé publique à la riposte contre les maladies à potentiel épidémique.

Par DJIBRILL NASSAMOU (JOURNAL L’EXPRESSION ).