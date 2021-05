Le Ministère de la Santé publique en première ligne de la lutte contre la chienlit

Share on Twitter

Pour mettre fin aux incessants abandons de postes et à la chienlit qui s’est installés dans certains services publics relevant de son département ministériel, le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara a décidé d’intensifier les inspections.

Les inspections au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales continuent à détecter les forfaitures, le Ministre de la Santé Publique de la population et des Affaires Sociales du Niger, Dr Illiassou Idi Mainassara que nous avons joint au téléphone, ce vendredi matin 14 Mai 2021 , nous a confirmé la volonté du Gouvernement sous la conduite du Président de la République Mohamed Bazoum de tout mettre en œuvre pour améliorer davantage la situation des secteurs sociaux de base comme la santé et l’éducation.

C’est dans ce cadre, que le Ministre a demandé aux inspecteurs de sillonner de jour comme de nuit les différents services de son département ministériel et qu’il s’engage à mettre en œuvre toutes les recommandations qui en seront issues et appliquera les sanctions prévues par la loi.



Finie la récréation

C’est dans ce cadre, qu’hier jeudi 13 MAI 2021, trois agents de santé assermentés dit-on, en abandon de poste ont été dénichés, malheureusement aussi l’enquête a relevé qu’en fin Avril 2021 ces 3 médecins ont touché leur salaire alors qu’ils ne sont plus à leur service d’affectation.

Comble de malheur, deux parmi ces 3 médecins ont déjà été détectés comme agents vacataires dans une clinique à Niamey et un autre travaille pour une ONG à Niamey.

Un communiqué Radio télévisé a été rendu public ce vendredi matin pour intimer à ces médecins de regagner au plus tard leur service le 21 Mai 2021(* voir en fac simulé le communiqué).