Le Ministre de la République Kassoum Moctar fait encore des siennes…

Il vous souviendra qu’il y a quelques jours, la présidente des femmes de Inganci de Kassoum Moctar claquait avec fracas le navire du jeune parti pour rejoindre les rangs de l’opposition ? Aujourd’hui, Kassoum Moctar se réfugiant derrière sa carapace du Ministre de la République a réglé ses comptes à la bonne dame.

En effet, par correspondance en date du 20 Février 2017, le Ministre des Sports a intimé l’ordre à Madame Hadjia Balkissa Barmou, de sursoir à la restauration des joueurs internés au centre technique de la fenifoot avec effet immédiat. De quoi s’agit-il ? Depuis leur qualification à la CAN U-17, les joueurs du Mena national ont été mis au vert par la Fenifoot pour leur permettre de mieux préparer la participation de notre pays à ce rendez-vous du football continental tout en bénéficiant des meilleures conditions possibles.

Mais piqué dans son amour propre par la démission de la bonne dame qui assurait jusqu’alors la restauration du Mena, le Ministre abusant de son pouvoir rompt unilatéralement le contrat. C’est donc la mise en condition pour une telle compétition que le Ministre vient de saboter par un comportement épidermique pour régler des problèmes personnels.

Ce comportement qui frise l’excès et l’abus du pouvoir prouve le peu de considérations que certains de nos ministres ont pour la République et les affaires de l’Etat.

Imaginons les conséquences sur la performance des joueurs qui ne sont jamais plaints des services de la bonne dame restauratrice et surtout pour l’Etat, si celle-ci décidait d’attaquer le Ministre en justice pour rupture brusque de la prestation ce qui est plausible au regard des dégâts subis. Déjà d’après nos sources, Hadjia Balkissa Barmou appuyée par une armée d’avocats va déposer plainte contre l’Etat du Niger pour rupture abusive du contrat et abus du pouvoir. Le Niger qui est empêtré dans des scandales de Africard et autres 200 milliards ne mérite pas un tel acharnement de la part de ceux qui nous gouverne.

Ce comportement ridicule et enfantin démontre à quel point certains ministres de la République banalisent l’Etat, banalisent la fonction ministérielle. Notre République est en train de perdre ses repères, n’importe quel quidam peut être nommé Ministre et se permettre de piétiner les lois et règlements du pays en toute impunité.

Pourquoi le Président Issoufou Mahamadou tolère-t-il ces Ministres incompétents et pourris ?

Toute l’opinion nationale et internationale est consciente que Kassoum Moctar est un repris de justice et qu’il a encore un dossier pendant devant la justice et pourtant il continue de narguer le peuple du Niger.

S’agissant de ce énième dossier Kassoum Moctar, il convient de relater, que tout avait été convenu, le menu, le prix du menu avant d’ailleurs même d’être revu à la baisse par Kassoum Moctar et son staff.

Depuis 2 mois, la restauratrice s’est endettée pour remplir sa part de contrat. Aujourd’hui, elle se retrouve sur les carreaux, par ce que seigneur Kassoum en a décidé.

La justice doit être faite et sans délai.