Le ministre de la Republique Kassoum Moctar les billets Air France et la villa de Alfaga

A partir de ces informations que nous avons rassemblées, vous comprendrez aisément pourquoi M. Kassoum Moctar, s’en est pris violemment dans un premier temps au couple Issoufou KADO et Zeinabou Maidah Mamoudou ; puis dans sa tentative de revirement de la situation en sa faveur, son post l’a en fin trahi. Cette réaction disproportionnée, discourtoise et alambiquée exprimait un désarroi total chez quelqu’un dont la qualité première est le mensonge doublé d’un cynisme froid.

Déjà expert dans l’art de camouflage, Kassoum Moctar a hérité d’un Ministère où « vivre sur le dos et au détriment des sportifs » est la caractéristique principale du département. Les scandales sont légions de détournements des frais mis à la disposition du Ministère par l’Etat pour assurer la prise en charge des sportifs et de certaines fédérations.

Et lorsque Kassoum Moctar a été nommé à la tête de ce Ministère, certains cadres ont applaudi vivement pour célébrer l’union entre la Camorra et Cosa Nostra.

Depuis lors, les affaires ont prospéré. La dernière en date et qui risque sans conteste d’emporter pas mal du monde est incontestablement le phénomène Alfaga. Voilà un homme béni de Dieu, qui traîne avec lui des millions de FCFA grâce à un pied magique. Pour les Totorino et autres Chapo Guzman, il faut tout faire pour que la manne générée par Alfaga transite par leurs mains afin qu’ils enlèvent leurs parts.

Malchance pour eux, Alfaga est protégé par Dieu et les tours maléfiques des sangsues commencèrent à être découverts. Ainsi après avoir échoué d’intimider Niger Lait SA, sponsor officiel de la fédération Nigérienne de Taekwondo, des sources sûres, nous apprenons que le Ministère de la Jeunesse et des Sports (ou du moins, la Camorra du Ministère) a adressé une note à la Présidence de la République (quel culot) pour demander le remboursement des frais des billets d’avion de Alfaga et de son entraineur.

Dans cette tentative d’escroquerie à grande échelle, ils sont allés à l’agence de voyage Croix du Sud pour obtenir une fausse facture.

Alfaga et son entraîneur, Markus ont acheté sur fonds propres leurs billets. Les intéressés n’ont jamais introduit une requête de remboursement.

C’est suite à la requête du Directeur Général des sports, M Rachid Abdoul Baki, que les services financiers ont su que les véritables bénéficiaires de remboursement sont Issoufou Alfaga Abdoul RAZAK et Markus son entraîneur. Les pièces présentées par le Directeur général du sport ont été rejetées par la Présidence de la République. Les remboursements ont été donc effectués à Alfaga et à son entraîneur.

Le Directeur général des sports a voulu se faire rembourser une dépense qu’il n’a pas effectuée. Il a présenté comme pièce justificative une facture proforma signée de la Croix du Sud, alors que les billets ont été achetés à Air France par Alfaga et Markus. Tout ça sent la magouille de Kassoum Moctar.

Par ailleurs, toujours s’agissant de Kassoum Moctar et Alfaga, notre source nous indique que depuis bientôt 4 mois, le Président de la République a remis la somme de 50 millions de FCFA au Ministère de Kassoum Moctar afin d’acheter une villa à Alfaga. La Camorra a déniché, dans un quartier populaire de Niamey, une villa à moindre coût, (le coût réel n’atteint pas la somme de 50 millions de francs CFA), qu’elle a acheté et présenté à Alfaga.

Dans une interview qu’il a accordé à une télévision de la place, Alfaga a affirmé avoir vu la villa, mais que ce n’est pas ça. Autrement dit, cette villa serait sur évaluée.

Alfaga a renchérit qu’il fera appel à des services compétents pour une expertise et une évaluation exacte. L’audience qu’a accordée hier le Président de la République, Issoufou Mahamadou à Alfaga seul sans la présence de Kassoum Moctar présage-t-elle de quelque choses, les deux hommes ont-ils évoqué l’affaire de la fameuse villa ? Les prochains jours nous édifieront.

En attendant, la Halcia qui connait parfaitement l’homme, Kassoum Moctar, pour l’avoir confondu déjà lors de son sinistre passage à la tête de la Mairie centrale de Maradi, va officiellement ouvrir une enquête.

Il s’agit d’une infime partie visible de l’iceberg, nous sommes entrain de vérifier les autres dossiers chauds du passage de Kassoum Moctar à la tête de ce département ministériel et au fur et à mesure de l’évolution de notre enquête, vous seriez édifiés.

Monsieur le Président de la République, voilà un des hauts faits d’un de vos Ministres « renaissants », vous devez soit l’élevé à « la dignité de grand croix de l’ordre de démérite national » ou laisser le temps faire son œuvre, hélas au détriment du peuple nigérien.