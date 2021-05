Le Ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Mainassara réceptionne des logements sociux

Share on Twitter

Le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr Idi Illiassou Mainassara accompagné d’une forte délégation dont les membres de la fondation islamique INTERNATIONALE, est arrivée le samedi 29 Mai en début d’après-midi dans la région de Tahoua.

Cette mission a pour objectif de réceptionner des infrastructures sociales notamment des logements sociaux, fruits de la coopération entre la fondation Tatali iyali de Dr Lalla Malika Issoufou et la fondation islamique internationale de bienfaisance.

En effet en 2019 , Dr Lalla Malika Issoufou a négocié et obtenu auprès de la fondation islamique de bienfaisance plusieurs projets sociaux notamment les logements sociaux.

Après la réception des logements sociaux à Niamey en 2020 au profit des veuves de nos frères FDS tombés sur le champ d’honneur, c’est aujourd’hui la réception de ceux de la région de Tahoua destinés aux personnes vulnérables.

La 1ere étape de cette mission a conduit le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales et sa délégation à Illela où il a réceptionné un 1er lot de 25 logements sociaux (composé de 25 mini villa, une école à 3 classes, un atelier de couture bien équipé, une mosquée et un mini A.P.E pour la consommation d’eau, un système d’énergie solaire qui alimente toutes les infrastructures).

Devant une foule heureuse et mobilisée massivement à Illela, le Ministre Mainassara , avait au cours de son allocution rendu au nom des plus hautes autorités du Niger au premier rang desquelles le Président de la République SEM Mohamed Bazoum , Chef de l’Etat, un hommage mérité à Dr Lalla Malika Issoufou, ancienne 1ère Dame du Niger de 2011 à Avril 2021pour tous les efforts qu’elle a déployé dans tous les domaines au profit des couches les plus vulnérables.





Son plaidoyer a permis la concrétisation de ce projet des logements sociaux qui cadre parfaitement avec la politique du logement mise en œuvre par le gouvernement de la 7eme République.

Le Ministre a également salué la coopération fructueuse entre le Niger et la fondation islamique INTERNATIONALE de bienfaisance, cette coopération intervient dans pratiquement plusieurs domaines dont celui de la santé également. Tout récemment cette fondation a remis un lot de médicaments et matériels anticovid-19.





Après l’étape de Illela, suivra l’étape de Badaguichiri puis celle de la ville de Tahoua où des logements sociaux avec le même confort seront réceptionnés par Dr Idi Illiassou Mainassara.

Par Djibrill Nassamou